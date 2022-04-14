Hollanda'da Müslümanlardan gemide yaşayan mültecilere iftar

Hollanda'da İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Yıldız İslam Merkezi (YİM) Camisi yöneticileri, gemide yaşayan mültecilere iftar paketi dağıttı.

Yöneticiler, Schiedam kentinde bir kanalın kenarında bulunan "De Nassau" adlı tur gemisindeki çoğunluğu Suriyeli olan 47 mülteciye iftar paketi verdi.

YİM Camisi Başkanı Zekeriya Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mültecilerin yaşadığı gemi yönetiminden gelen ramazan yardım talebine iftar paketi dağıtımı ile cevap verdiklerini söyledi.

Budak, "Yönetimdeki arkadaşlarla gemide yaşayan mültecilere ufak bir iftar paketi hazırladık. Paketleri cami cemaatimizde bulunan hayırseverlerin katkıları ile yaptık. Haftaya pazartesi günü de camimizde onlar için iftar programı organize edeceğiz ve kendilerini buraya davet ettik." dedi.

De Nassau gemisi menajeri Harry Fleurden de cami yetkililerine teşekkür ederek "Bunu burada herkes takdirle karşılayacaktır. Bu kişiler zaten zor şartlar altında hayatlarını sürdürüyorlar, bu nedenle bunların bu şekilde desteklenmesi çok değerli." ifadesini kullandı.

Fleurden ocak ayından beri gemide yaşayan 47 mültecinin çoğunluğunun Suriye'den geldiğini, bazılarının da Yemen ve Kuzey Afrika'dan olduğunu dile getirdi.