Hollanda'da İsrail'in Refah kentindeki saldırılara tepki gösterildi

Hollanda'da Temsilciler Meclisi önünde bir grup, İsrail'in Refah kentindeki sivillere yönelik saldırılarına tepki göstermek için protesto düzenledi.

İdari başkent Lahey'de göstericiler, İsrail'in Refah'ta güvenli bölge olarak gösterilen noktadaki çadırlara yönelik saldırılarına tepki göstermek için Temsilciler Meclisi önünde toplandı.

Eyleme katılanlar üzerlerine beyaz çarşaf örtüp yere yatarak Gazze'de yaşanan insanlık dramını yansıtmaya çalıştı.

"Şimdi yaptırım" ve "Yeter artık, Gazze'yi bombalamayı durdur" pankartları açan protestocular, "Refah, yazıklar olsun bize", "Özgür Filistin" ve "Şimdi ateşkes" dövizleri taşıdı.

Göstericiler, Hollanda hükümetinin İsrail'e yaptırım uygulaması gerektiğini vurgulayarak, "Hollanda utan, ellerin kanlı", "Soykırımı durdur" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Gösteride grup adına konuşma yapan Biljana Volcevska, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardan dolayı üzgün ve öfkeli olduklarını belirterek, "Tonlarca patlayıcıyı sivillerin üzerine atmak hiçbir zaman doğru olamaz, hiçbir zaman yasal olamaz ve hiçbir zaman ahlaki olamaz." dedi.

Volcevska, "Sömürgeci zihinleriniz açığa çıkıyor. Avrupa hiçbir zaman sömürgecilikten kurtulmadı ve faşizm asla bitmedi. Bir sürü boş söz, bir sürü boş işe yaramaz uluslararası yasa. Soykırımı izlemeyeceğiz ve sessiz kalmayacağız." ifadesini kullandı.

Gazze'de yapılan soykırımın, Batı ülkelerindeki siyasetçilerin İsrail'in işlediği savaş suçlarını görmezden geldiği için yaşandığına dikkati çeken Volcevska, "Soykırımlar, faşistler çok güçlü veya durdurulamaz oldukları için değil, onların suç işlemelerine izin verecek yeterli sayıda işbirlikçileri olduğu için gerçekleşir." diye konuştu.

Volcevska, ülkedeki siyasetçilere seslenerek, şunları kaydetti:

"Kaç tane yanmış ceset, havaya uçurulmuş bebek, kanayan anne ve baba görmemiz gerekiyor? Bunları bildiğinizi biliyoruz, her şeyi gördüğünüzü biliyoruz ve adaleti umursamadığınızı da biliyoruz."