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Hollanda'da İsrail'e F-35 parçalarının ihracatıyla ilgili dava görüldü

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Hollanda'da insan hakları örgütleri, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının ihracatının durdurulması talebiyle dava açtı. Davada, İsrail'in Gazze'de işlediği muhtemel savaş suçlarına Hollanda'nın ortak olması eleştirildi.

Hollanda'da Oxfam Novib, Uluslararası Af Örgütü, PAX ve The Rights Forum gibi insan hakları örgütlerinin, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının ihracatının durdurulması talebiyle açtığı davanın duruşması yapıldı.

Davada insan hakları örgütleri, İsrail'e F-35 parçalarının ihracatının, İsrail'in Gazze'de işlediği "muhtemel savaş suçlarına" Hollanda'nın ortak olması anlamına geldiğini kaydetti.

Avukat Liesbeth Zegvield, davanın bugün görülen ilk duruşmasındaki beyanında "Devlet, İsrail'e F-35 parçası teslimatını hemen durdurmalı." ifadesini kullanarak, mahkemeden bu parçaların ihracatına yasak getirmesini talep etti.

Zegvield, "Savaş uçakları, Hollanda devletiyle hiçbir alakası olmayan bir savaşta ciddi hukuk ihlallerine yol açabilir." uyarısında bulundu.

Hollanda kendini "İsrail'in meşru müdafaa hakkı var" diyerek savundu

Öte yandan Hollanda hükümeti için çalışan avukat Reimer Veldhuis, mahkemeyi söz konusu davayı reddetmeye çağırdı.

Hollanda'nın geri çekilmesi durumunda F-35'lerin üreticisi ABD'nin bu parçaları başka bir yerden temin edebileceğini vurgulayan Veldhuis, İsrail'in meşru müdafaa hakkı olduğunu belirtti.

Mahkemenin nihai kararını 2 hafta içinde vermesi bekleniyor.

Öte yandan, Hollanda'daki "Müslüman Hakları İzleme Grubu", İsrail'e F-35 parçaları satılarak ülkenin işlediği savaş suçlarına iştirak edildiği gerekçesiyle geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve iki bakanı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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