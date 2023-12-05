Hollanda'da "Işık Sanatı Festivali" başladı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da başlayan "Işık Sanatı Festivali"nde 24 ışık gösterisi sunuldu.

Amsterdam Light Festival Vakfınca bu yıl "Yükleniyor... Sanat, Yapay Zeka ve Teknolojiyi Ortaya Çıkarıyor" temasıyla 12'ncisi düzenlenen festivalde, dünyanın çeşitli yerlerinden sanatçı, tasarımcı ve mimarlara ait eserler sergilendi.

Her sene yüz binlerce kişinin katıldığı, Avrupa'nın en önemli festivallerinden biri olarak görülen "Işık Sanatı Festivali"nde, yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki güzergahta 24 farklı ışık gösterisi yapıldı.

Kentin turistik bölgesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ünlü kanalların üzerinde ve çevresinde yapılan ışık gösterilerini ziyaretçilerin bazıları botlardan, bazıları da rehber eşliğinde yürüyerek izledi.

Teknoloji bağımlılığına dikkat çekildi

Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken sanat eserlerinde teknoloji bağımlılığı ve çevreye olan duyarsızlaşma ele alındı.

Vakfın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Cep telefonu başta olmak üzere kişisel teknolojiyle olan ilişkimizi derinlemesine inceliyoruz. Onsuz yaşayamıyoruz ama bazen onu kanala atmak istiyorsunuz." ifadelerine yer verildi.

Her sene yaklaşık 750 bin kişinin katıldığı organizasyon 21 Ocak 2024'e kadar devam edecek.