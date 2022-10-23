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Hollanda'da ırkçı PEGIDA hareketinin Kur'an-ı Kerim yakma eylemi iptal edildi

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Hollanda'da ırkçı PEGIDA hareketinin Kur'an-ı Kerim yakma eylemi iptal edildi

Hollanda'nın Lahey kentinde, İslam ve göçmen karşıtı "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar"ın (PEGIDA) Kur'an-ı Kerim yakma eylemi iptal edildi.

Hollanda'nın Lahey kentinde, İslam ve göçmen karşıtı "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar"ın (PEGIDA) Kur'an-ı Kerim yakma eylemi iptal edildi.

PEGIDA hareketi, geçici Hollanda Parlamentosu binasının karşısında yerel saatle 14.00'te Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemi planladı.

Polis, PEGIDA hareketinin Hollandalı lideri Edwin Wagensveld'i gösteri kurallarına ve uyarılara uymadığı gerekçesiyle Lahey'de gözaltına aldı.

Aşırı sağ karşıtı eylemciler de, eylem düzenleneceği gerekçesiyle bölgede toplandı.

Polisin PEGIDA gösterisinin iptal edildiğini anons etmesinden sonra karşıt gösteri son buldu.

Lahey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, aşırı sağcıların gösterisinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, göstericilerin Kur'an-ı Kerim'i "kışkırtıcı" bir şekilde kullanmak istediği belirtilerek, "Kargaşayı önlemek için gösterinin ancak Kur'an olmadan yapılabileceğine karar verildi. Göstericiler bunu reddetti, ardından gösteri iptal edildi." ifadesi kullanıldı.

PEGIDA hareketi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Wagensveld'in yanında bulundurduğu Kur'an-ı Kerim'i polise vermediği gerekçisiyle gözaltına alındığını savundu.

Aşırı sağcı Wagensveld, dün de Rotterdam'daki eylemde gözaltına alınmıştı.

PEGIDA hareketi, dün Rotterdam'da benzer bir eylem planlamış, uyarıları dikkate almayan ve nefret söylemini devam ettiren Wagensveld polis tarafından gözaltına alınmış daha sonra az sayıdaki PEGIDA üyesi alandan uzaklaştırılmıştı.

Rotterdam Belediye Başkan Yardımcısı Robert Simons, PEGIDA'nın gösteride Kur'an-ı Kerim'i yakması durumunda polisin müdahale edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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