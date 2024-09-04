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Hollanda'da İlkokullarda da Cep Telefonu Kullanımı Yasaklandı

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Hollanda Eğitim Bakanlığı, cep telefonlarının dikkat dağıttığını ve öğrencilerin performansını etkilediğini belirterek, ilkokullarda da cep telefonu kullanımını yasakladı. Uygulama, öğrencilerin sadece istisnai durumlarda cep telefonu kullanmasına izin veriyor.

Hollanda'da artık ilkokullarda da cep telefonu kullanımı yasak. Hollanda Eğitim Bakanlığı, cep telefonlarının dikkat dağıttığını ve öğrencilerin performansını etkilediğini belirtiyor.Holllanda'da ortaokul ve liselerden sonra ilkokullarda da cep telefonu kullanımı yasaklandı.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin sınıfta cep telefonu kullanmasını bu sene başında yasaklayan Hollanda, söz konusu uygulamayı yeni öğretim yılı itibarıyla ilkokulları da kapsayacak şekilde genişletti.

Hollanda Eğitim Bakanlığı, cep telefonlarının öğrencilerinin dikkatini dağıttığını, konsantrasyon kabiliyetini azalttığını ve bu nedenle öğrenme performansını olumsuz etkilediğini belirtti.

Hollanda'daki uygulama, öğrencilerin sadece istisnai durumlarda sınıfta cep telefonu kullanmasına imkan tanıyor.

Örneğin öğrenciler medya becerilerini geliştirmeye yönelik derslerde telefon kullanabiliyor. Sağlık sebepleri ya da herhangi bir fiziksel engel nedeniyle cep telefonu kullanmaları gereken öğrenciler de bu yasaktan muaf tutuluyor. Cep telefonu yasağının pratikte nasıl uygulanacağına dair kararlarda sorumluluk okullara bırakılıyor.

Sosyalleşme arttı

Hollanda'daki kamu yayın kuruluşu NOS'un haberinde, cep telefonu kullanımının teneffüslerde de yasak olduğu okullarda "atmosferin" de iyileştiği belirtildi. Nijmegen kentindeki Radboud Üniversitesi'nden araştırmacı Loes Pouwels, "Öğrencilerin daha sık birbiriyle konuşmasına vesile olduğu için teneffüsler de daha sosyal geçiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda'da okullardaki cep telefonu yasağına dair uzun süredir tartışmalar yaşanıyordu.

Daha önce Eğitim Bakanları ülke genelinde bir düzenlemeye gidilmesine karşı çıkıyordu. Birçok okul müdürü de yerel uygulamalardan yanaydı.

Çok sayıda ebeveyn ise ilkokul çağındaki çocukların hiçbir şekilde akıllı telefon kullanmaması gerektiğini savunuyordu. Bu aileler özellikle sosyal medya bağımlılığı riskinden çekiniyordu.

Türkiye'de de yasak

Türkiye'de de 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla sınıflarda cep telefonu kullanımı yasaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi uyarınca öğrenciler derse girmeden önce cep telefonlarını teslim ediyor.

Sınıfta cep telefonu kullanımı, İtalya ve Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinde de yasak.

Sınıfta cep telefonu yasağı bir süredir Almanya'da da ele alınıyor ancak henüz bu yönde verilmiş bir karar bulunmuyor.

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'nün (OECD) son dönemde yayımladığı bir çalışmada, okullarda cep telefonunun kısıtlı ve bilinçli şekilde kullanımı yönünde tavsiyede bulunulmuştu.

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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