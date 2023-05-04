Hollanda'da İkinci Dünya Savaşı'nda ölenler anıldı

Hollanda'da İkinci Dünya Savaşı'nda ve bugüne kadar ülke dışındaki operasyonlarda hayatlarını kaybedenler, "Ulusal Anma Günü" törenleriyle anıldı.

Hollanda'da İkinci Dünya Savaşı'nda ve bugüne kadar ülke dışındaki operasyonlarda hayatlarını kaybedenler, "Ulusal Anma Günü" törenleriyle anıldı.

Başkent Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda düzenlenen törene Kral Willem Alexander, Kraliçe Maxima, Başbakan Mark Rutte, siyasi liderler ve çok sayıda askerin yanı sıra binlerce kişi katıldı.

Meydandaki Ulusal Anıt'a çelenk bırakan Kral Alexander, Kraliçe Maxima ve Başbakan Rutte, savaşlarda hayatlarını kaybedenler anısına yerel saatle 20.00'de iki dakika saygı duruşunda bulundu.

Ülkenin diğer kentlerinde de aynı saatte anma törenleri düzenlendi.

Hollanda'da 1961 yılına kadar İkinci Dünya Savaşı'nda ölen sivil ve askerler için Ulusal Anma Günü olan 4 Mayıs'ta, bu tarihten sonra ülke dışında ölen Hollandalılar da anılmaya başlandı.

5 Mayıs Bağımsızlık Günü

Hollanda'da yarın ülkenin Alman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlanacak.

Nazi birlikleri, 10 Mayıs 1940'ta işgal ettikleri Hollanda'yı 5 Mayıs 1945'te terk etti.

Hollanda, Alman işgalinden kurtulduktan sonra her yıl bu tarihi bağımsızlık günü olarak kutlamaya başladı.