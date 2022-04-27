AMSTERDAM - Hollanda'da iki yıl sonra Kral Günü etkinlikleri düzenlendi

Kanallardaki tekneler

Sokakta eğlenenler

Festival aktiviteleri Hollanda'da iki yıl sonra Kral Günü etkinlikleri düzenlendi

AMSTERDAM (AA) – Hollanda'da Kovid-19 salgını sebebiyle son iki yıl düzenlenemeyen Kral Günü (Koningsdag) etkinlikleri bu yıl gerçekleştirildi.

Her yıl 27 Nisan'da ülkenin birçok kentinde kurulan sahnelerle kutlanan "Kral Günü", bu yıl büyük coşkuya sahne oldu.

Hollanda Kralı Willem-Alexander, Maastricht kentindeki etkinliklere katılırken iki yılın ardından Kral Günü'nü yeniden kutlayabiliyor olmaktan dolayı mutlu ve kalbinin Ukraynalılarla olduğunu ifade etti.

Willem-Alexander, "Buradan çok uzakta olmayan Ukrayna'daki savaş durumu gösteriyor ki Hollanda'da barış içinde yaşıyor ve kutlamaları yapabiliyor olmaktan dolayı çok mutlu olmalıyız." dedi.

İnsanların turuncu kıyafetler giydiği ve sokaklarda geleneksel oyunları sahnelediği etkinliklere özel geleneksel yiyecekler hazırlandı.

Hollanda'da ulusal tatil olan 27 Nisan'da Kral Günü birçok şehirde kutlanırken çevre kentlerden Amsterdam'a kutlamalar için gelenlerin sayısının 750 bin olduğu açıklandı.

Amsterdam Belediyesi içki satışlarını kişi başı 1 adet olarak sınırlarken hiçbir yerde bu kısıtlamanın dikkate alınmadığı görüldü.

Geleneksel "Kral Günü" pastası

Fırınlar Kral Günü'ne özel "tompouce" adı verilen turuncu pastalar çıkarırken Hollanda demiryolları NS etkinliklerin kutlandığı şehirlere ek seferler düzenledi.

Belediyeler kalabalık yerler için ek önlemler alırken çok sayıda polis ve temizlik görevlisi meydanlarda hazır bulundu.

Sokak satışları serbest

Amsterdam Belediyesinin izniyle Kral Günü'nde insanlar sokaklarda tezgah açıp istedikleri ürünleri satabiliyor.

Çok sayıda çocuk tarafından kurulan tezgahlarda eski oyuncaklar satılırken bazı tezgahlarda Ukraynalı mülteciler için satış yapıldı.

Ulusal çaptaki en büyük açık hava etkinliği olarak dikkati çeken Kral Günü, birçok firma açısından stoktaki ürünlerin satılması için fırsat olarak görülüyor.