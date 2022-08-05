Hollanda'da hükümetle çiftçiler arasındaki görüşmeler başladı

Hollanda'da hükümet yetkilileriyle çiftçilerin temsilcileri arasındaki görüşmelerin ilki gerçekleştirildi.

Hollanda'da temmuz ayının başından bu yana aralıksız olarak hükümetin azot emisyonunu azaltmaya yönelik kararlarını protesto eden çiftçiler ile hükümet arasındaki görüşmeler bugün başladı.

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) eski milletvekili Johan Remkes'in ara buluculuğunda Utrecht şehrinde gerçekleşen görüşmede Başbakan Mark Rutte ve diğer kabine üyeleri de yer aldı.

İki önemli çiftçi grubu, arabulucu Remkes'in tarafsız olmadığı gerekçesiyle görüşmelere katılmadı.

Görüşmeye katılan Doğa ve Azot Bakanı Christianne van der Wal, görüşmelerden bir beklentisi olmadığını belirterek, "Önce dinleyeceğiz." dedi.

Yaklaşık 30 bin üyesi olan LTO çiftçi grubunun Başkanı Sjaak van der Tak, hükümetten gerçek anlamda bir çözüm beklediklerini kaydetti.

Der Tak, 54 bin firmanın yer aldığı tarım sektörünün 2019'da 94,5 milyar avro ihracat yaptığını kaydetti.

Binlerce çiftliğin kapanması öngörülüyor

Hollanda'da hükümetin, büyük oranda azot emisyonuna sebep olduğu gerekçesiyle ineklerin sayısını azaltma kararını protesto eden çiftçiler, 22 Haziran'da Stroe kentinde bugüne kadarki gösterilerin en büyüğünü hayata geçirmişti.

Hükümet, yerel mahkemelerin iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının ardından ülkenin çoğu bölgesinde azot emisyonunu 2030'a kadar yüzde 50, bazı bölgelerinde ise yüzde 70 ve 95 azaltma hedefi koymuştu.

Hollanda Maliye Bakanlığı'na dayandırılan verilere göre, ülkede 2030 yılına kadar azot emisyonunu azaltmaya yönelik hedefler nedeniyle 11 bin 200 çiftliğin kapanması öngörülüyor.

17 bin 600 çiftliğin ise mevcut hayvan sayısını üçte birden fazla azaltması bekleniyor.