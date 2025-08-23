Hollanda'da Hükümet Krizi: NSC'li Bakanların İstifası

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof, Yeni Sosyal Sözleşme Partisinden (NSC) bakanların koalisyon hükümetinden çekilmesiyle ilgili "Saygıyla karşılıyoruz ama üzülüyoruz." dedi.

Başbakan Schoof, İsrail'e yaptırımları artırma talebi koalisyon ortaklarınca engellenen Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'ın istifasının ardından geçici hükümetten NSC'li diğer bakanların da istifa etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Schoof, Veldkamp'ın ve NSC'li diğer bakanların geçici hükümetten istifa ettiklerini duyurarak, "Dışişleri Bakanı Kral'a giderek kendisine derhal istifasını sunacağını duyurdu. Ardından diğer NSC'li bakanlar da Bakanlar Kuruluna derhal istifa talebinde bulunduklarını bildirdiler." ifadelerini kullandı.

Meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap eden Schoof, NSC'li bakanların koalisyon hükümetinden çekilmesiyle ilgili "Saygıyla karşılıyoruz ama üzülüyoruz. Özellikle bu geçici dönemde kabinenin sorumluluğu düşünüldüğünde." dedi.

Schoof, hükümetin yoluna nasıl devam edeceğiyle ilgili görüşmeler yapması gerektiğini belirterek yol haritasının ilerleyen günlerde açıklanacağını dile getirdi.

Gazze konusunda uzlaşma sağlanamadı

Kabinenin Gazze'deki güncel gelişmeler üzerinde yoğun şekilde çalıştığını belirten Schoof, "Gazze'deki sürekli kötüleşen durum dramatik. Herkes bunun farkında. Hepimiz bu muazzam acıyı görüyoruz ve hepimiz dünden ziyade bugün insani durumun iyileşmesini istiyoruz. Ancak bu tespit bugün üç parti arasında ortak sonuca varmaya imkan vermedi." diye konuştu.

Schoof, "NSC'li bakanların ayrılması, ortaya çıkan politik durum hakkında daha fazla müzakereyi gerekli kılıyor. Kabine, meclisi bu konuda mümkün olduğunca hızlı bilgilendirecek. Bu arada ülke çıkarı için gerekli olanı yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhalefet gelecek hafta görüşme talep etti

Diğer yandan, muhalefetteki çeşitli partiler Schoof'un açıklamasını "son derece yetersiz" olarak nitelendirerek gelecek hafta başında kabinenin yol haritasının görüşülmesini istedi. Meclisin, istifalar sonrası ortaya çıkan yeni duruma ilişkin kapsamlı tartışma yapması planlanıyor.

Meclisteki oturum ise Başbakan Schoof'un yokluğunda, diğer vekillerin Savunma Bakanı Ruben Brekelmans'a yönelik sorularıyla devam etti.

Hollanda'da mevcut üç partili koalisyon, 29 Ekim'de yapılacak erken genel seçime kadar geçici hükümet sıfatıyla görevini sürdürüyor. NSC'nin çekilmesiyle koalisyonun nasıl devam edeceği ve hükümetin istikrarı konuları gelecek haftaki görüşmelerde netleşecek.

Dışişleri Bakanı Veldkamp'ın istifası

Veldkamp, Hollanda parlamentosunda 21 ve 22 Ağustos'ta İsrail'e yönelik daha sert tedbirler ve yaptırımlar uygulanmasının ele alındığı görüşmelerde ek tedbir ve yaptırımların gerekli olduğunu dile getirmişti.

Veldkamp, dün akşam düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kabinedeki diğer partilerin ve bakanların İsrail'e karşı daha fazla yaptırım uygulanmasına karşı çıkması nedeniyle görevini sürdüremeyeceğini belirterek istifa kararını duyurmuştu.

NSC Genel Başkanı ve geçici hükümette Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Eddy van Hijum da gazetecilere yaptığı açıklamada, Veldkamp'ın istifasının ardından hükümetteki diğer NSC'li balkanların da istifa ettiğini açıklamıştı.

Van Hijum, bakanlarla birlikte "Dışişleri Bakanımız Caspar Veldkamp'ın tutumunu takip etme kararı aldık." demişti.