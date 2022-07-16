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Hollanda'da hırsızlar marketteki ATM'yi patlattı

AA - Selman Aksünger - Güncel
Hollanda'da hırsızlar marketteki ATM'yi patlattı

Hollanda polisi, başkent Amsterdam'ın güneybatısındaki bir marketin içerisinde yer alan ATM'nin, hırsızlar tarafından patlatılması sebebiyle markette ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Hollanda polisi, başkent Amsterdam'ın güneybatısındaki bir marketin içerisinde yer alan ATM'nin, hırsızlar tarafından patlatılması sebebiyle markette ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Amsterdam polisinin yazılı açıklamasında, Osdorp bölgesindeki bir marketin dış cephesinde yer alan ATM'nin, sabah 05.30 sularında hırsızlar tarafından patlatıldığı açıklandı.

Henüz infilak etmeyen patlayıcı olması ihtimaline karşı marketin boşaltıldığı ve bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, marketin yanı sıra çevredeki binalarda da ciddi hasar meydana geldiği ve güvenlik sebebiyle etraftaki binaların boşaltıldığı belirtildi.

Görgü tanıklarının olay yerinden siyah giyimli 2 şüphelinin motorla hızla uzaklaştığını anlattığı belirtilen açıklamada, şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

AA / Selman Aksünger - Güncel

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