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Hollanda'da gıda yardımına başvuruların sayısı artıyor

AA - Selman Aksünger - Güncel
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Hollanda'da gıda yardımına başvuruların sayısı artıyor

Hollanda'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunan bankalara başvurular ocak ayından bu yana yüzde 15 arttı.

Hollanda'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunan bankalara başvurular ocak ayından bu yana yüzde 15 arttı.

Nederlands Dagblad gazetesinin haberine göre, ülkede gıda, yakıt ve elektrik fiyatlarının artması sonucu gıda bankalarına başvurular yükseldi.

Ocak ayından itibaren gıda bankalarına başvuranların sayısında yüzde 15 artış gözlemlenirken, bu sayı 6 bin haneye karşılık geldi.

Haberde görüşlerine yer verilen Hollanda Gıda Bankaları (Stichting Voedselbanken) Başkanı Leo Wijnbelt, sadece düşük gelir grubundaki değil, orta gelir grubundaki ailelerin de gıda bankalarına başvurmaya başladığını aktardı.

Hollanda'da genellikle hane halkının birikim yapmadığına dikkati çeken Wijnbelt, "Faturalar arttığında doğrudan maddi sıkıntılar başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda Ulusal Bütçe Bilgilendirme Enstitüsü (Nibud), ülkede mali zorluk çekenlerin sayısında artış gözlemlediklerini açıklamıştı.

Enflasyon ve hayat pahalılığı

Hollanda'da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilemedi.

Fiyat artışlarıyla Avro Bölgesi'nde enflasyon yaklaşık yüzde 8 olurken, Hollanda'da bu rakam nisanda yüzde 9,7 olarak açıklanmıştı.

Alım gücündeki düşüş ve hayat pahalılığı, Hollandalıları hissedilir derecede etkilerken, onlarca yıldır görülmeyen enflasyon oranları ülkedekileri rahatsız ediyor.

AA / Selman Aksünger - Güncel

Enflasyon, Hollanda, Ocak, Güncel, Haberler

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