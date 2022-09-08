Hollanda'da Fırınlar, Artan Enerji Fiyatları Nedeniyle İflasın Eşiğinde

Hükümet acil olarak müdahale etmezse enerji faturaları iki yıl önceye kıyasla 10 kat arttığı için çok sayıda fırıncı gelecek yıl başında dükkanlarını kapatmak zorunda kalacak.

LAHEY, 8 Eylül (Xinhua) -- Hollanda Ekmek ve Pastacılar Derneği'ne (NBOV) göre Hollanda genelinde çok sayıda fırın, artan enerji maliyetleri nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Hükümet acil olarak müdahale etmezse enerji faturaları iki yıl önceye kıyasla 10 kat arttığı için çok sayıda fırıncı gelecek yıl başında dükkanlarını kapatmak zorunda kalacak. NBOV Başkanı Arend Kisteman, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Tüm fırınların yüzde 40 ila yüzde 60'ı 1 Ocak itibarıyla enerji faturalarını ödeyemez hale gelecek" dedi ve şöyle devam etti: "Ülkede yaklaşık 3200 fırın bulunuyor. Bu da 1.500'den fazla fırının kapanacağı anlamına geliyor."

Hollanda'nın Haarlem kentinde bir fırın görülüyor, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)

Ülkenin kuzeydoğusundaki Zwolle kentinde bir fırının sahibi olan Kisteman, kendi fırınının ayakta kalıp kalamayacağı sorulduğunda, "Hayır, benim için de hikayenin sonu olacak" yanıtını verdi. Çoğu Hollandalı aile gibi fırınlar da sabit, daha ucuz enerji sözleşmelerinin daha pahalı çeşitli sözleşmelere dönüştüğünü görüyor. Kisteman, "Bu tür enerji sözleşmeleri geçen yıla kıyasla sekiz ila 10 kat daha pahalı" dedi. Kisteman giderek daha fazla fırının maliyetleri kısmak için çoğunlukla yaptıkları gibi altı gün açık kalmak yerine dört veya beş gün açık kaldığını söyledi. Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) Salı günü, ülkede Temmuz ayında yüzde 10,3 olan enflasyon oranının Ağustos ayında yüzde 12 ile rekor bir seviyeye yükseldiğini açıkladı. Yüzde 151 artan enerji fiyatları bu yükselişin ardındaki temel neden oldu ancak günlük ihtiyaç maddeleri ile konut fiyatlarındaki artan maliyetler de yükselişe önemli katkı sağladı.

Hollanda'nın Haarlem kentinde bir fırında alışveriş yapan müşteri, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)

Hollanda Fırıncılar Birliği (NVB) de endişeli. Birlik, çoğunlukla ülkedeki süpermarketlere tedarik sağlayan 40 orta büyüklükte ve endüstriyel fırının birkaç ay içinde üretim sorunları yaşayacağını tahmin ediyor. NVB Direktörü Wim Kannegieter bazı endüstriyel fırınların birkaç ay içinde üretimi durdurmak zorunda kalabileceğini söyledi. Kannegieter, "Bazı fırıncı esnafı şimdiden üretimlerini durdurmak zorunda kalıyor. Endüstriyel fırınlar, piyasanın yüzde 90'ını oluşturan süpermarketler için ekmek yapıyor. Onlar da aylarca dayanamaz" dedi. NBOV, hükümetin harekete geçmesini talep etmek için ulusal gazete Algemeen Dagblad'a ilan vererek bir kampanya başlattı. İlanlardan birinde "Enerji maliyetlerinin düşmesi gerekiyor" denildi ve şöyle devam edildi: "Fırıncı esnafı bu masrafları karşılayamaz. Lahey'i bir çözüm bulmaya çağırıyoruz." NBOV, olası bir çözüm olarak enerji için bir tavan fiyat oluşturulmasını veya elektrik ve doğalgaz vergisinin düşürülmesini öneriyor.