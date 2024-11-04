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Hollanda'da Filistinli Gazeteciler ve Çocuklar İçin Anma Etkinliği

Hollanda'da Filistinli Gazeteciler ve Çocuklar İçin Anma Etkinliği
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Hollanda'nın Hilversum kentinde, İsrail'in Gazze'ye ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli gazeteciler ve çocuklar anıldı. Etkinlikte, öldürülen gazetecilerin fotoğrafları ve çocuklara ait ayakkabılar sergilendi.

Hollanda'nın Hilversum kentinde, İsrail'in Gazze'ye ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli gazeteciler ve çocuklar için anma etkinliği düzenlendi.

Hollanda'da Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından, Hilversum'de ulusal yayıncılar için televizyon ve radyo programlarının hazırlandığı Mediapark Meydanı ile kamu yayın kuruluşu NPO'nun binasının önünde organize edilen etkinlikte, Gazze'de ve Batı Şeria'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli gazeteciler ve binlerce çocuk anıldı.

Meydanda, öldürülen gazetecilere ve çocuklara dikkati çekmek amacıyla, İsrail'in saldırılarında ölen gazetecilerin fotoğrafları ve isimleri sergilendi. Binlerce çocuk ayakkabısı da meydana bırakıldı.

Etkinlikte, Gazze'de ve Batı Şeria'da hayatını kaybeden gazeteciler ve çocukların adı ve yaşı okundu.

Meydanda, Gazze'de görev yaparken İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Anadolu Ajansının 33 yaşındaki kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın fotoğrafı da sergilendi.

Gönüllüler, geçenlere Gazze'de yaşananları anlatan broşürler dağıttı, bilgilendirme yaptı.

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı Yöneticisi Esther van der Most, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinli çocuklar için onuncu kez anma töreni düzenlediklerini söyledi.

Van der Most, Gazze ve Batı Şeria'da İsrail tarafından çocukların yanı sıra gazetecilerin de öldürüldüğünü belirterek, "Mediapark Meydanı'na bıraktığımız ayakkabıların yanı sıra, farklı yayın kuruluşların binasının önünde, son 13 ayda öldürülen 194 Filistinli gazetecinin anısına fotoğraflarını sergiledik. Bu gerçekten benzeri görülmemiş bir rakam. Geçen hafta sonu 4 Filistinli gazeteci daha öldürüldü." dedi.

Her iki günde bir Filistinli gazetecinin İsrail tarafından öldürüldüğüne dikkati çeken van der Most, "Filistinliler sadece susturulmakla kalmıyor, kelimenin tam anlamıyla öldürülüyor. ve gazetecileri öldürdüğünüzde aslında gerçeği ve gerçekleri dışarıya yansıtmayı da yok ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Van der Most, Hollanda medyasında Gazze'de yaşanan soykırıma çok az ilgi gösterildiğine vurgu yaparak, "Aslında uluslararası hukukun ve direniş haklarının tartışılmasına izin verilmiyor ve çoğu zaman sanki 7 Ekim 2023'te başlamış gibi sunuluyor. Halbuki onlarca yıldır bir işgal sürüyor. Filistin halkı 1948'den bu yana baskı altında." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda medya mensuplarının işlerini daha iyi yapmaları gerektiğinin altını çizen van der Most, "İnsanları daha iyi bilgilendirecek raporlar sağlayın ve aynı zamanda Filistinli meslektaşlarınızın yanında olun." diye konuştu.

Van der Most, Gazze'de öldürülen gazeteciler arasında yengesi Nermin Haboush'un da olduğunu dile getirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 341 Filistinli öldü, 102 bin 105 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran - Güncel
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