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Hollanda'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

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Hollanda'nın Leiden şehrinde toplanan grup, Filistin'e destek ve Gazzelilerin zorla yerlerinden edilmesine tepki göstermek için 21 kilometrelik güzergahı kullanarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yürüdü.

Hollanda'nın Leiden şehrinde toplanan grup, Filistin'e destek ve Gazzelilerin zorla yerlerinden edilmesine tepki göstermek için 21 kilometrelik güzergahı kullanarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yürüdü.

Leiden tren istasyonunda toplanan yüzlerce kişi, Filistin'e destek için idari başkent Lahey'deki UCM binasına yürüdü.

Göstericiler, "Nakba Yürüyüşü" adını verdikleri etkinlik boyunca sık sık İngilizce ve Arapça "Özgür Filistin", "Nehirden Denize Özgür Filistin" ve "Şimdi Ateşkes" sloganları attı.

Göstericiler ellerinde "Özgür Filistin", "Gazze yaşayacak, başka yere bakmayacağız", "Soykırımı durdurun", "Bombalamayı durdurun, İsrail'e yardımı durdurun" yazılı dövizler ve Filistin bayrakları taşıdı.

Hollanda Parlamentosu'nun da önünden geçerek 21 kilometrelik yolu yürüyen göstericiler, adalet ve insan haklarının korunması çağrısıyla UCM binası önünde yürüyüşü tamamladı.

"Batılı liderler insanlığın farkına varmalı"

Yürüyüşe katılan Marieke de Lange, bugün Filistin için, savunmasız masum insanların sesi olmak için yürüdüğünü söyledi.

De Lange, Gazze'de işlenen suçların soruşturulması gerektiğini belirterek "Adalet için buradayım. Dünyanın Gazze'yi özgürleştirdiğini görmek istiyorum." diye konuştu.

Hollanda'nın İsrail'e F-35 parçaları göndermesine tepki gösteren Claire van Beek, "Eğer bu mühimmatla Gazze bombalanıyorsa ve insan hakları ihlallerinde kullanıldığı düşünülüyorsa kesinlikle F-35 parçaları gönderilmemeli." dedi.

Van Beek, UCM'ye yaptıkları 21 kilometrelik yürüyüşle Gazzelilerin zorla yerlerinden edilmesine dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirterek "Biz bunu isteyerek yapıyoruz ama Filistinliler hazırlıksız şekilde buna mecbur bırakıldılar. Evleri ve tüm yaşamlarıyla vedalaşarak gittiler." diye konuştu.

Batılı liderlere, İsrail'e desteklerini kesmeleri çağrısı yapan Van Beek, "Batılı liderler insanlığın farkına varmalı ve insanlık için ayağa kalkmalı. İnsanlığı korumak için hukuku kullanmalıyız. Eğer bunu yapmayacaksak, Batı'da ne yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerel saatle 09.30'da başlayan yürüyüş, saat 18.00'de UCM binasına ulaşılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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