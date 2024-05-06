Hollanda'da Filistin Destekçisi Öğrenciler Amsterdam Üniversitesi Kampüsünde Kamp Kurdu

Hollanda'da Filistin destekçisi öğrenciler, Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Amsterdam Üniversitesi kampüsünde kamp kurdu.

Amsterdam Üniversitesinin Roeterseiland kampüsünde çadırlarla kamp kuran Filistin destekçisi öğrenciler, okul yönetiminin İsrail ile bağlantılı kurumlarla çalışmamasını talep etti.

Eylemi gerçekleştiren "Filistin için Adalet" grubu adına AA muhabirine açıklamada bulunan Raoul isimli öğrenci, Amsterdam Üniversitesi yönetiminden İsrailli kurumlarla bağlantılarını kesmelerini istediklerini dile getirdi.

Üniversitenin İsrailli kurumlarla ilişiğini kesme noktasında açık davranması gerektiğini belirten Raoul, üniversite yönetiminin taleplerini dikkate almadığını söyledi.

Raoul, İsrailli kurumlarla işbirliğinin sonlandırılmasına yönelik yazılı çağrılarının ve diğer eylemlerinin, baskı ve polis şiddetiyle yanıtlandığını kaydetti. Raoul, talepleri karşılanana kadar kampüsteki eylemlerini sürdüreceklerini aktardı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir öğrenci, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını belirterek, Filistinlilere yapılan saldırılara karşı çıkmak ve üniversitenin İsrail ile olan bağlantılarını kesmesi için eyleme katıldığını ifade etti.

Kampüsteki kamp kurulan alana giriş noktalarında polislerin yer aldığı görüldü.