Hollanda'da Enerji Tasarrufu Önlemleri

HAARLEM, 11 Eylül (Xinhua) -- Hollanda'nın Haarlem kentindeki binaların çatılarına yerleştirilen güneş panelleri, 10 Eylül 2022. Hollanda'daki şirket ve tüketiciler, diğer birçok Avrupa ülkesi gibi Rusya'dan gelen doğalgaz arzındaki azalmadan muzdarip olduğu için daha az doğalgaz kullanırken, kömür ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)