Hollanda'da Elektrik Kesintisi: 20.000 Hane Etkilendi

LAHEY, 1 Mayıs (Xinhua) -- Hollanda'nın doğusundaki Enschede kentinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 20.000'den fazla haneye yaklaşık 2 saat boyunca elektrik verilemedi.

Hollanda'nın elektrik şebekesini işleten Enexis, çarşamba günü yaşanan kesintiye bir trafo merkezindeki bakım çalışması sırasında meydana gelen kısa devrenin neden olduğunu açıkladı.

Saat 11.00 civarında başlayan kesinti, yaklaşık 160.000 kişinin yaşadığı kentteki ev ve işyerlerini etkiledi. Yazarkasa ve ATM'ler çalışamaz hale geldiği için birçok mağaza kepenk indirdi.

Kesinti kısa sürede giderilse de hafta başında İspanya ve Portekiz'de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintileri nedeniyle de ülkenin büyük ölçekli kesintilere hazırlıklı olup olmadığı konusunda endişelere yol açtı.