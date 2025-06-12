Hollanda'da 'Egemen Vatandaş' Hareketine Operasyon: 8 Gözaltı

Hollanda polisi, anti-kurumsal ideolojiye sahip "egemen vatandaş" hareketi üyelerinin oluşturduğu suç şebekesine yönelik operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.

Hollanda polisinden yapılan açıklamada, 11 Haziran'da ülke genelinde farklı şehirlerde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin, silah ve tehlikeli madde toplama veya kullanma amacıyla ortak suç işlemekle suçlandığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, silah, mühimmat, uyuşturucu ile patlayıcı madde yapımında kullanılan çeşitli malzemelerin ele geçirildiği vurgulanarak, ayrıca dijital veri depolama cihazlarına da el konulduğu aktarıldı.

Gözaltına alınanların hepsinin 39 ila 66 arasında değişen yaşlarda erkek olduğu ifade edilirken, soruşturmanın devam ettiği ve daha fazla gözaltının mümkün olduğu kaydedildi.

Operasyonun gerçekleştirildiği bölgelerden Vijfheerenlanden Belediye Başkanı Sjors Fröhlich, X hesabından yaptığı açıklamada, belediye sınırları içindeki üç farklı yerde polis araması yapıldığını belirti.

Fröhlich, "Bu, sözde egemenlere yönelik büyük bir operasyonun parçasıydı. Anti-kurumsal düşünceye sahip ve şiddetten çekinmeyen bir suç şebekesi. Basit ifadeyle: bu kişiler hükümeti tanımayan ve örneğin vergi ödemek zorunda olmadıklarına kendileri karar veren insanlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Egemen vatandaş" hareketi nedir?

Ulusal Terörle Mücadele ve Güvenlik Koordinatörlüğünün (NCTV) geçen yıl yayımladığı rapora göre, kendilerini "egemen" ilan eden kişiler hükümetten ve diğer kurumlardan farklı ve bağımsız hareket etme eğilimi gösteren bir grup olarak tarif ediliyor.

Bu hareket mensupları "kötü elit" teorisine inanarak yasama, yargı ve yürütme organlarının yanı sıra medya ve bilimi de bu elitin parçası olarak görüyor.

NCTV'nin raporuna göre, hareket içinde üç farklı davranış kategorisi bulunurken bunların en büyüğü mümkün olduğunca bağımsız yaşamak istiyor ancak kendilerini toplumdan tamamen kopmuş görmüyor.

İkinci kategoridekiler Hollanda yasalarını geçersiz sayarak vergi ve ceza ödeme gibi mali yükümlülüklerini reddederken üçüncü bir grup ise son çare olarak mevcut sisteme ve devlet kurumlarına karşı şiddet yoluna başvurulmasını savunuyor.

Hollanda'da artan aşırılıkçı eğilimler

Hollanda'da geçtiğimiz hafta sonu kendilerini "endişeli vatandaşlar" olarak adlandıran aşırı sağcı bir grup, Hollanda ile Almanya'nın Rütenbrock bölgesi arasındaki sınırda, özel yansıtıcı kıyafetler giyerek sığınmacıların ülkeye girişini engelleme amacıyla pasaport kontrolleri yaptı.

Geçici hükümetin Adalet Bakanı David Van Weel, X hesabından sözde pasaport kontrolü yapan kişilerle ilgili, "Kanunları uygulama yetkisini elinize almayın. Bırakın polis ve sınır muhafızları işlerini yapsın. Yasalara uyun." ifadelerini kullanmıştı.

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, olayla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda, göçmenlerin Hollanda'ya girişini engellemek için sivillerce pasaport kontrolü yapılmasını "fantastik bir girişim" olarak nitelendirmişti.