Hollanda'da 'Egemen Vatandaş' Hareketine Operasyon: 8 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda polisi, anti-kurumsal ideolojiye sahip 'egemen vatandaş' hareketi üyelerine yönelik yaptığı operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında silah, uyuşturucu ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hollanda polisi, anti-kurumsal ideolojiye sahip "egemen vatandaş" hareketi üyelerinin oluşturduğu suç şebekesine yönelik operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.

Hollanda polisinden yapılan açıklamada, 11 Haziran'da ülke genelinde farklı şehirlerde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin, silah ve tehlikeli madde toplama veya kullanma amacıyla ortak suç işlemekle suçlandığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, silah, mühimmat, uyuşturucu ile patlayıcı madde yapımında kullanılan çeşitli malzemelerin ele geçirildiği vurgulanarak, ayrıca dijital veri depolama cihazlarına da el konulduğu aktarıldı.

Gözaltına alınanların hepsinin 39 ila 66 arasında değişen yaşlarda erkek olduğu ifade edilirken, soruşturmanın devam ettiği ve daha fazla gözaltının mümkün olduğu kaydedildi.

Operasyonun gerçekleştirildiği bölgelerden Vijfheerenlanden Belediye Başkanı Sjors Fröhlich, X hesabından yaptığı açıklamada, belediye sınırları içindeki üç farklı yerde polis araması yapıldığını belirti.

Fröhlich, "Bu, sözde egemenlere yönelik büyük bir operasyonun parçasıydı. Anti-kurumsal düşünceye sahip ve şiddetten çekinmeyen bir suç şebekesi. Basit ifadeyle: bu kişiler hükümeti tanımayan ve örneğin vergi ödemek zorunda olmadıklarına kendileri karar veren insanlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Egemen vatandaş" hareketi nedir?

Ulusal Terörle Mücadele ve Güvenlik Koordinatörlüğünün (NCTV) geçen yıl yayımladığı rapora göre, kendilerini "egemen" ilan eden kişiler hükümetten ve diğer kurumlardan farklı ve bağımsız hareket etme eğilimi gösteren bir grup olarak tarif ediliyor.

Bu hareket mensupları "kötü elit" teorisine inanarak yasama, yargı ve yürütme organlarının yanı sıra medya ve bilimi de bu elitin parçası olarak görüyor.

NCTV'nin raporuna göre, hareket içinde üç farklı davranış kategorisi bulunurken bunların en büyüğü mümkün olduğunca bağımsız yaşamak istiyor ancak kendilerini toplumdan tamamen kopmuş görmüyor.

İkinci kategoridekiler Hollanda yasalarını geçersiz sayarak vergi ve ceza ödeme gibi mali yükümlülüklerini reddederken üçüncü bir grup ise son çare olarak mevcut sisteme ve devlet kurumlarına karşı şiddet yoluna başvurulmasını savunuyor.

Hollanda'da artan aşırılıkçı eğilimler

Hollanda'da geçtiğimiz hafta sonu kendilerini "endişeli vatandaşlar" olarak adlandıran aşırı sağcı bir grup, Hollanda ile Almanya'nın Rütenbrock bölgesi arasındaki sınırda, özel yansıtıcı kıyafetler giyerek sığınmacıların ülkeye girişini engelleme amacıyla pasaport kontrolleri yaptı.

Geçici hükümetin Adalet Bakanı David Van Weel, X hesabından sözde pasaport kontrolü yapan kişilerle ilgili, "Kanunları uygulama yetkisini elinize almayın. Bırakın polis ve sınır muhafızları işlerini yapsın. Yasalara uyun." ifadelerini kullanmıştı.

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, olayla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda, göçmenlerin Hollanda'ya girişini engellemek için sivillerce pasaport kontrolü yapılmasını "fantastik bir girişim" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA / Selman Aksünger - Güncel
Hindistan'da yolcu uçağı düştü

200'den fazla kişinin seyahat ettiği yolcu uçağı düştü
İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada

Yolcu uçağının düşme anı kamerada! Adeta alev topuna döndü
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
Ödül törenine damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi

Törene damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu

5 büyükşehirde seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı

AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı
Hindistan'da yolcu uçağının düştüğü yerleşim yerinden ilk görüntüler

Hindistan'da yolcu uçağının düştüğü yerleşim yerinden ilk görüntüler
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Ekrem İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası ertelendi

İmamoğlu duruşmaya katılmadı, dava ertelendi
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.