Hollanda'da Dışişleri Bakanı'nın İstifası Sonrası Koalisyonda Kriz

Hollanda'da İsrail'e yaptırımları artırma talebi koalisyon ortaklarınca engellenen Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'ın istifasının ardından geçici hükümetten NSC partili diğer bakanlar da istifa etti.

NSC Genel Başkanı ve geçici hükümette Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Eddy van Hijum, partisinin kabineden çekilme kararını açıklayarak, "Kısacası artık tahammülümüz kalmadı." dedi.

Van Hijum, gazetecilere yaptığı açıklamada, NSC grubu olarak hükümetteki diğer bakanlarla birlikte "Dışişleri Bakanımız Caspar Veldkamp'ın tutumunu takip etme kararı aldık." şeklinde konuştu.

Gün boyu devam eden görüşmelerde kritik konularda hareket sağlamaya çalıştıklarını ancak başaramadıklarını belirten Van Hijum, "Hiçbir ilerleme olmadı. Bunun üzerine Veldkamp kendi kararını verdi." ifadelerini kullandı.

Van Hijum, Veldkamp'ın İsrail-Filistin konusunda hangi adımların atılması gerektiğine ilişkin deneyimine güvendiklerini dile getirerek, "Ona çok güveniyoruz. Bugün alan bulamadı ve bu bizim için de devam etmeyi imkansız kılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Hangi koalisyon ortaklarının Veldkamp'a alan vermediği sorusuna Van Hijum, "Diğer iki koalisyon ortağından." yanıtını vererek, geçici koalisyondaki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi'ni (BBB) işaret etti.

Van Hijum, İsrail'in birçok uluslararası sözleşmeyi ihlal ettiğini ifade ederek, "Giderek kötüleşen duruma tepki vermek, İsrail hükümetinin uluslararası anlaşmalara, insani savaş hukukuna aykırı tedbirler almasına karşı adım atma konusunda gerçek isteklilik yoktu." dedi.

Yerleşim planına karşı yaptırımlar

Van Hijum, özellikle İsrail'in yeni yerleşim planına karşı "çok net tedbir" alınması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu plan uluslararası anlaşmalara tamamen aykırı, iki devletli çözümü de gerçekten çok uzağa itiyor. Bizim değerlendirmemize göre kabul ettiğimiz hükümet programına da aykırı. Meclisteki tartışmalarda en kritik konu İsrail'in yerleşim politikası ve yasa dışı İsrail yerleşimleri ile ticari ilişkilerin Hollanda için doğuracağı sonuçlardır. Uzun süre tartışıldı ve bu konuda ulusal düzeyde bir şey yapabilmek önemliydi. Avrupa düzeyinde adım atmak çok uzun sürdüğünde ve atılmadığında, bakanın (Veldkamp) kendi sorumluluğu gereği hükümet adına adım atabilmesi gerekiyordu. Bu alanı hissetmedi, biz de."

Van Hijum, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in, göçmen politikalarındaki anlaşmazlık nedeniyle partisini 3 Haziran'da koalisyondan çekmesinin ardından, İsrail'le ilişkiler konusunda hükümetin ortak adım atabileceğini umduklarını ancak bunun gerçekleşmediğini kaydetti.

Wilders'in partisini hükümetten çekmesinin ardından, üç partiyle geçici hükümet sıfatıyla görevini sürdüren mevcut kabinede, Veldkamp ve Van Hijum'un yanı sıra NSC'li İçişleri ve Kraliyet İlişkileri Bakanı Judith Uitermark, Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Eppo Bruins, Halk Sağlığı, Refah ve Spor Bakanı Danielle Jansen, Dış Ticaret'ten sorumlu Devlet Bakanı Hanneke Boerma, Hukuki Koruma'dan sorumlu Devlet Bakanı Teun Struycken, Vergilendirme ve Gümrük'ten sorumlu Devlet Bakanı Tjebbe van Oostenbruggen ile Sosyal Yardımlar'dan sorumlu Devlet Bakanı Sandra Palmen-Schlangen görev yapıyor.