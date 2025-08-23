Hollanda'da Dışişleri Bakanı İstifa Etti, Koalisyon Hükümeti İstifalarla Sarsıldı

Hollanda'da, İsrail'e yaptırımları artırma talebi koalisyon ortaklarınca engellenen Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'ın istifasının ardından geçici hükümetten Yeni Sosyal Sözleşme Partili (NSC) diğer bakanların da istifa etmesiyle boşalan koltukların koalisyon ortağı diğer 2 parti arasında dağıtıldığı açıklandı.

Hükümet İletişim Servisinden (RVD) yapılan yazılı açıklamada, Kral'ın NSC'li bakanların istifasını kabul ettiği ve yerlerine koalisyon ortağı Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisinden (BBB) bakanların atandığı bildirildi.

Açıklamada, Caspar Veldkamp'tan boşalan Dışişleri Bakanlığını VVD'li Savunma Bakanı Ruben Brekelmans'ın, Eddy van Hijum'dan boşalan Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı görevini de BBB'li Mona Keijzer'in devralacağı ifade edildi.

Halihazırda Başbakan Yardımcılığı görevi de bulunan Keijzer'in, İskan ve Şehircilik Bakanlığı ile İltica ve Göç Bakanlığı görevlerini de yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, Judith Uitermark'tan boşalan İçişleri ve Kraliyet İlişkileri Bakanlığı görevini VVD'li Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel'in, Eppo Bruins'den boşalan Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığını VVD'li İklim ve Yeşil Büyüme Bakanı Sophie Hermans'ın, Daniëlle Jansen'den boşalan Halk Sağlığı, Refah ve Spor Bakanlığını da BBB'li Altyapı ve Su İşleri Bakanı Ronald Tieman'ın devralacağı kaydedildi.

İstifası kabul edilen hukuki koruma, vergilendirme ve gümrük ve sosyal yardımlardan sorumlu devlet bakanlarının yerine henüz bir atama yapılmaması dikkati çekti.

Buna karşın Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hanneke Boerma'dan boşalan dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanlığı görevinin VVD'li Savunma Bakanı Ruben Brekelmans'ın devralacağı ifade edildi.

Hollanda'da 22 Kasım 2023'te yapılan genel seçimlerden 223 gün sonra 2 Temmuz 2024'te göreve başlayan aşırı sağcı ve İslam karşıtı Geert Wilders'ın partisi Özgürlük Partisinin (PVV) başını çektiği 4 partili koalisyon hükümeti, göçmen politikalarındaki anlaşmazlıklar sebebiyle PVV'nin çekilme kararının ardından 3 Haziran 2025'te düşmüştü.

PVV'li bakanlardan boşalan görevler diğer 3 koalisyon ortağına devredilirken, "geçici hükümet" sıfatıyla görevini sürdüren koalisyon 29 Ekim 2025 için erken genel seçim kararı almıştı.

İsrail'e yönelik yaptırımların artırılması konusundaki anlaşmazlıkların ardından 22 Ağustos'ta NSC'nin de çekilmesiyle birlikte koalisyonu VVD ve BBB sürdürüyor.

NSC'li bakanların istifası

Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Hollanda parlamentosunda 21 ve 22 Ağustos'ta İsrail'e yönelik daha sert tedbirler ve yaptırımlar uygulanmasının ele alındığı görüşmelerde ek tedbir ve yaptırımların gerekli olduğunu dile getirmişti.

Veldkamp, dün akşam düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kabinedeki diğer partilerin ve bakanların İsrail'e karşı daha fazla yaptırım uygulanmasına karşı çıkması nedeniyle görevini sürdüremeyeceğini belirterek, istifa kararı aldığını bildirmişti.

NSC Genel Başkanı, geçici hükümetin Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Eddy van Hijum da gazetecilere yaptığı açıklamada, Veldkamp'ın istifasının ardından hükümetteki diğer NSC'li balkanların da istifa ettiğini söylemişti.

Van Hijum, bakanlarla birlikte "Dışişleri Bakanı'mız Caspar Veldkamp'ın tutumunu takip etme kararı aldık." demişti.