Hollanda'da Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğince, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Wassenaar kentindeki de Wittenburg Şatosu'nda düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Askeri Ataşe Deniz Albay Ömer Faruk Kılıç, Amsterdam, Deventer ve Rotterdam başkonsolosları, kordiplomatik temsilcileri, Hollanda'nın Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, büyükelçilik çalışanları, farklı ülkelerin askeri ataşeleri ve büyükelçilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Hollanda Milli Marşı ile başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin genç nüfusuyla, ekonomisiyle, küresel çaptaki diplomatik etkinliği ve uluslararası barışa katkılarıyla ön planda yer aldığını söyledi.

Ünal, "İnsanlık tarihinde 100 yıl çok kısa bir süre olsa da Türkiye Cumhuriyeti az zamanda çok ve büyük işler başarmış ve uluslararası camia içindeki saygın yerini almıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının "Türkiye Yüzyılı" olacağı sözlerini hatırlatan Ünal, "Ülkemizin 100 yılda katettiği mesafeye baktığımızda, önümüzdeki dönemde daha da başarılı olacağımız muhakkaktır. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, 1923'teki inanç ve kararlılıkla emin adımlarla yol almaya devam edeceğiz. Bugün, sevincimiz ve coşkumuz büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kaldıkça, çocuklarımız ve torunlarımız nice yüzyıllar böyle kutlamalar yapacaktır." diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığının 500 yıldır var olduğunu belirten Ünal, yaklaşık 500 yıllık Türkiye-Hollanda ilişkilerinin büyük bir potansiyel taşıdığına değindi. Ünal, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremde, Hollanda'da yaşayan Türk toplumunun ve Hollandalıların sergilediği dayanışmanın unutulmayacağına vurgu yaptı.

Hollanda'da 1916, 1953 ve 2021 sel felaketlerinde Türkiye'nin yaptığı yardımlara dikkati çeken Ünal, "6 Şubat'taki deprem felaketinin hemen ardından Hollanda hükümeti ve kurumlarının, Büyükelçiliğimiz Kriz Merkezi'nde, camilerimizde, depolarımızda, Türk Hava Yolları uçaklarının altında, tırlarımızda, ilk andan itibaren omuz omuza çalıştığımız Hollanda Türk toplumuna bir kez daha en içten şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.