Hollanda'da Çin'den İlham Alan Eserler Sergisi Güncel Haberler LAHEY, 15 Ekim (Xinhua) -- Hollanda'nın Lahey kentindeki Çin Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Çin'den Alınan İlham, Miras ve İnovasyon" sergisindeki seramik eserleri inceleyen ziyaretçiler, 14 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua) LAHEY, 15 Ekim (Xinhua) -- Hollanda'nın Lahey kentindeki Çin Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Çin'den Alınan İlham, Miras ve İnovasyon" sergisindeki seramik eserleri inceleyen ziyaretçiler, 14 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hollanda Güncel Haberler

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