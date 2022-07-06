Hollanda'da çiftçilerin protestosu market raflarını boşalttı

Hollanda'da hükümetin azot emisyonunu azaltmaya yönelik kararlarını protesto eden çiftçilerin traktörlerle yol ve gıda depolarını kapatmaları nedeniyle bazı ürünlerin tedariki sağlayamayan marketlerin rafları boşaldı.

Çiftçilerin, 4 Temmuz'da sabahın erken saatlerinden itibaren ülkedeki zincir marketlerin gıda dağıtım merkezlerinin önünü traktörlerle kapatması sebebiyle günlük gelen et, süt, yumurta, içecek, meyve ve sebze, çiçek ve şarküteri ürünlerinin tedarikinde ciddi sorunlar yaşandı.

Traktörleriyle özellikle büyük gıda depolarını hedef alan çiftçiler, marketlere ürün akışını keserek günlük tedariki sağlanan ürünlerin bulunduğu rafların boş kalmasına sebep oldu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hollanda'nın en büyük zincir marketi Albert Heijn çalışanı Malik Yurtseven, "Bizim şubemizde ilk olarak çiçekler, sonra süt ürünleri, meyve ve sebze tükendi." dedi.

Pazartesiden bu yana günlük gelen ürünlerin tedarik edilemediğini belirten Yurtseven, Zwolle'deki deponun önündeki eylemin bitmesi sebebiyle bugün öğleden sonra, günlük ürünlerin şubelerine ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Yurtseven, diğer şubelerde de benzer durumların olduğunu ve birçok taze ürünün ya çok az bulunduğunu ya da hiç bulunmadığını kaydetti.

Hollanda Gıda Firmaları Birliği (CBL), tedarik zincirinin kopması ve gerekli saklama koşullarının oluşmaması sebebiyle birçok yiyeceğin bozulacağını, blokajların milyonlarca avro zarara neden olacağını öngörüyor.

Çevrim içi siparişler durmuştu

Hollanda'nın en büyük zincir marketi Albert Heijn başta olmak üzere birçok market, eylemlerin başlamasından hemen önce çevrim içi siparişlerin iptal edildiğini ve gün içinde tedariklerin ciddi oranda aksayacağını açıklamıştı.

Çiftçiler, Alberth Heijn, Jumbo, ALDI, Lidl, Vomar dahil birçok firmanın Veghel, Breda, Beilen, Woerden, Nieuwegein, Drachten, Heerenveen, Zwolle, Geldermalsen ve Nijkerk şehirlerindeki 20'den fazla gıda dağıtım merkezinin girişini kapatmıştı.

Polis uyarı ateşi açtı

Çiftçilerin protestolarının çoğu dün akşam saatlerinde sona ererken eylemlerine son vermeyi reddeden bazı çiftçilere polis müdahale etti.

Hollanda polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, plakası bulunmayan, sürücü belgesini göstermeyi reddeden yüzlerce traktör sürücüsüne para cezası kesildiği belirtildi.

Açıklamada, traktörlerle polis aracına saldırmaya çalışan en az 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hükümetin iklim hedefleri çiftçileri vurdu

Hollanda'da çiftçiler, hükümetin azot emisyonunu azaltmaya yönelik kararlarının çiftçilik faaliyetlerini kısıtladığı gerekçesiyle son yıllarda birçok kez protesto eylemi düzenlemişti.

Hükümetin, büyük oranda azot emisyonuna sebep olduğu gerekçesiyle ineklerin sayısını azaltma kararını protesto eden çiftçiler, 22 Haziran'da Stroe kentinde bugüne kadarki gösterilerin en büyüğünü hayata geçirmişti.

Hükümet, yerel mahkemelerin iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının ardından ülkenin çoğu bölgesinde azot emisyonunu yüzde 70, bazı bölgelerinde ise yüzde 95 azaltma hedefi koymuştu.