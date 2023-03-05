Hollanda'da çevreci aktivistlerden Amsterdam Rijks Müzesi'nde 'fosil yakıt' eylemi

Hollanda'da çevreci aktivistler, Amsterdam Rijks Müzesi'nde gerçekleştirdikleri eylemde, müzenin fosil yakıt firmalarınca desteklenmesini protesto etti.

"Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı grubun düzenlediği eylemde, yaşları 15 ila 22 olan 10 aktivist, başkent Amsterdam'daki Rijks Müzesi'nin "fosil yakıt" firmalarıyla işbirliğini sürdürmesine tepki gösterdi.

Aktivistler, müzedeki en önemli eser olan Hollandalı ressam Rembrandt'ın dünyaca ünlü "Gece Devriyesi" adlı tablosunun önünde, "İklim adaleti istiyoruz, şimdi istiyoruz!" şeklinde slogan attı.

"Yok olan bir dünyada sanat olamaz"

Extinction Rebellion basın sözcüsü Jelle de Graaf, AA muhabirine, öğle saatlerinde başlayan eylemin barışçıl geçtiğini belirterek, "Aktivistlerin hiçbiri eserlere zarar vermedi ve kendini tablolara yapıştırmadı." dedi.

De Graaf, "Yok olan bir dünyada sanat olamaz. Özellikle sanatseverlerin dikkatini iklim değişikliğine çekerek, daha çok kişiyi çevrenin korunması için harekete geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

Daha çok ses getirmesi amacıyla eylemin yeri olarak 'Gece Devriyesi' adlı tablonun önünü seçtiklerini dile getiren de Graaf, eylemin, Rijks Müzesi'nin "fosil yakıt" firmalarıyla işbirliğine karşı düzenlendiğini kaydetti.

De Graaf, bazı eylemcilerin aileleriyle müzeye ziyaretçi gibi gelerek protesto gösterisini takip ettiğini anlatarak, "Kısa süren eylemin ardından müze güvenliğinin isteği doğrultusunda eylemi sonlandırıp, binayı terk ettik. Müze de polis çağırmadı ve şimdiye kadar polise herhangi bir şikayette bulunmadı." ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde müzeleri ve sanat eserlerini hedef alarak toplumda büyük ses getiren eylemlerde bulunan çevreci aktivistler, bu yolla küresel iklim hedeflerine hızlı ulaşılacağını ve daha fazla kişiye seslerini duyuracaklarını düşünüyor.