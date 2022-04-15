Hollanda'da cami önünde 1300 kişilik sokak iftarı - Haberler

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Hollanda'da cami önünde 1300 kişilik sokak iftarı

AA - Abdullah Aşıran - Güncel
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Hollanda'da cami önünde 1300 kişilik sokak iftarı

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami tarafından 1300 kişilik sokak iftarı düzenlendi.

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami tarafından 1300 kişilik sokak iftarı düzenlendi.

Hollanda'nın Utrecht kentindeki "Cami Meydanı"nda düzenlenen sokak iftarında, Müslüman aileler ve Hollandalı semt sakinleri katıldı.

Böylece ülkedeki Müslümanlar ile yerli halk, Kovid-19 salgını sonrası yeniden bir araya geldi.

Sokak iftarına yaklaşık 1300 kişi katıldı.

Dışarda okunan ezanla oruçlarını açan katılımcılar, iftar sonrası camide akşam namazı kıldı.

İftara, Utrecht Polis Teşkilatı ve farklı dini kuruluşların temsilcileri de iştirak etti.

Yoğun ilgi gören sokak iftarı, cumartesi günü de düzenlenecek.

AA / Abdullah Aşıran - Güncel

Müslüman, Hollanda, Cami, Güncel, Haberler

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