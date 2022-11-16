Hollanda'da belediye binalarına Türkiye'ye destek için Türk bayrakları asılmaya devam ediyor

Hollanda'da belediyeler, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için binalarına astıkları Türk bayrakları ile destek vermeye devam ediyor.

Hollanda'da belediyeler, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için binalarına astıkları Türk bayrakları ile destek vermeye devam ediyor.

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısı nedeniyle Rotterdam Belediyesinden sonra Arnhem, Bergen op Zoom, Deventer, Zaanstad ve Helmond belediye binalarına da asılan Türk bayrağı yarıya çekildi.

Türk asıllı belediye meclis üyelerinin belediye başkanlarına bulundukları talepler sonucunda asılan Türk bayraklarının yanı sıra bazı belediyeler ve başkanları da sosyal medya hesaplarından, destek ve taziye mesajlarını paylaşarak Türkiye'nin yanında olduklarını dile getirdi.

Deventer Belediye Başkanı Ron König, sosyal medya hesabından, " İstanbul'un göbeğinde düzenlenen saldırıyla bağlantılı bugün Belediye binamızda Türk bayrağı yarıya indirildi. Deventer halkı, hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve mağdurlarının acısını hissediyor." ifadesini kullandı.

Zaanstad Belediyesinde de "Zaanstad Belediye binasında bu sabahtan beri İstanbul'daki saldırılardan etkilenen herkese dayanışma adına asılan Türk bayrağı yarıya indirildi. Düşüncelerimiz kurbanlar ve yakınlarıyla birliktedir." paylaşımında bulundu.

Utrecht Belediye binasına ise saldırıda hayatını kaybedenler için kenti simgeleyen bayrak asıldı ve yarıya indirildi. Bunun yanı sıra sosyal medya hesabından destek mesajı paylaşıldı.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema da sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderdiği destek ve taziye mektubunu paylaşarak, şunları kaydetti:

"Geçen pazar günü İstanbul'da meydana gelen vahşi saldırı, bizi derinden sarstı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve bu faciadan etkilenen herkese başsağlığı diliyorum. Belediye adına başsağlığı dileklerimi iletmek için bu mektubu gönderdim."

"Bu durum takdirle karşılandı"

Rotterdam kentinde Türk bayrağının asılması için pazartesi günü Belediye Başkanına talepte bulunan ve asılmasına vesile olan Denk Partisi Rotterdam Belediye Meclis Üyesi Serkan Soytekin, AA muhabirine, Rotterdam'dan sonra diğer belediyelerin de Türk bayrağını asıp yarıya indirmesinin çok değerli olduğunu söyledi.

Soytekin, "İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle Rotterdam Belediyesinin Türk bayrağını asıp yarıya indirmesi, İstanbul halkının yanında olduğumuzu gösterdi. Bu saldırının büyük yankı uyandırdığı Rotterdam'da büyük bir Türk topluluğu var. Bu durum takdirle karşılandı." dedi.

Çevresinde birçok kişinin yaşanan terör saldırısından etkilendiğini vurgulayan Soytekin, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Daha iki hafta önce İstanbul'da Taksim Meydanı'ndaydım. Bu tabloyu görmek hepimizi çok üzdü, acımız büyük." diye konuştu.

Rotterdam Belediyesinin, geçen pazartesi günü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısı nedeniyle Türkiye'ye destek ve dayanışma için Belediye binasına asılan Türk bayrağının yarıya indirildiği belirtilerek, "Rotterdam Belediye binasına asılan Türk bayrağı yarıya indirildi. Kalbimiz İstanbul saldırısında hayatını kaybedenler ve aileleriyle birlikte." ifadesi kullanılmıştı.