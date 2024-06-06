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Hollanda'da Avrupa Parlamentosu Seçimleri Başladı

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Hollanda'da Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı. Seçimde 20 partiden toplam 497 aday, 31 sandalye için yarışıyor. Sandıklar yerel saatle 21.00'de kapanacak ve sonuçlar 9 Haziran akşamı açıklanacak.

Hollanda'da Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy verme işlemi yerel saatle 07.30'da (TSİ 08.30) başladı.

Seçimde 20 partiden toplam 497 aday, 31 sandalye için yarışıyor. 8 Türk kökenli adayın da katıldığı seçimlerde sandıklar yerel saatle 21.00'de (TSİ 22.00) kapanacak.

Sandıklar kapandıktan sonra sadece sandık çıkış anket sonuçları açıklanacak. Sayım sonucu 9 Haziran akşamı tüm üye ülkelerde sandıkların kapanmasının ardından duyurulacak. Resmi sonuçlar ise 19 Haziran'da ilan edilecek.

Hollandalılar, Kasım 2023'te yapılan genel seçimde birinci olan ırkçı ve İslam karşıtı Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi'nin (PVV) de içinde bulunduğu "sağ koalisyon" hükümetinin kurulma aşamasında Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy kullanıyor.

Araştırma şirketi Ipsos'un yaptığı son ankete göre, Hollanda'daki AP seçimlerinde, aşırı sağcı PVV ile seçimlere ittifak yaparak giren İşçi Partisi ve Yeşil Sol (PvdA/GroenLinks) partisi 8'er sandalye ile ilk sırayı paylaşıyor.

Aşırı sağcı PVV, Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisinden (BBB) oluşan "sağ koalisyon"un hükümeti kurma çalışmaları devam ediyor.

Kurulacak koalisyon hükümetinde başbakan olarak önerilen eski İstihbarat Teşkilatı Başkanı Dick Schoof'un yakın zamanda göreve başlaması bekleniyor.

Hollanda'da Temsilciler Meclisinde, 2017'den beri 3 milletvekili bulunan, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi, bu yıl AP seçimlerine katılmıyor.

Yaklaşık 13 milyon seçmenin bulunduğu Hollanda'da, son AP seçimine katılım yüzde 41,9 düzeyinde kalmıştı.

En son AP seçimini Hollanda'da, Frans Timmermans liderliğindeki PvdA kazanmış, PVV ise en büyük kaybı yaşayan parti olmuştu.

Bugün Hollanda'da başlayan AP seçimleri, yarın İrlanda, Çekya ve Estonya'da devam edecek.

Avrupa genelinde aşırı sağcı partilerin yükselişi giderek daha belirgin hale gelirken son anketler bu partilerin oy oranlarında önemli bir artış olduğunu gösteriyor.

Kaynak: AA / Güncel

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