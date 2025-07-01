Hollanda'da Aşırı Sıcaklık İçin Turuncu Alarm Verildi

Hollanda'da Aşırı Sıcaklık İçin Turuncu Alarm Verildi
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Hollanda Meteoroloji Enstitüsü, Noord-Brabant, Gelderland ve Limburg bölgeleri için 1-2 Temmuz tarihlerinde 'turuncu alarm' vererek Ulusal Sıcaklık Planı'nın uygulamaya alındığını açıkladı. Ülkede sıcaklıkların 38 dereceye kadar çıkabileceği vurgulandı.

Hollanda Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), aşırı sıcaklıklar nedeniyle ülkenin Noord-Brabant, Gelderland ve Limburg bölgelerinde 1-2 Temmuz için "turuncu alarm" verildiğini, ülke genelinde Ulusal Sıcaklık Planı'nın devreye girdiği bildirdi.

KNMI'den yapılan açıklamada, yerel saatle 10.00'dan itibaren Noord-Brabant, Gelderland ve Limburg için "turuncu alarm" verildiği, diğer bölgelerde ise sürekli sıcaklık için "sarı alarm"ın geçerli olacağı belirtildi.

Açıklamada, özellikle kronik hastalığı bulunanlara evden çıkmamaları uyarısı yapıldı, ülke genelinde Ulusal Sıcaklık Planı'nın devreye girdiği ifade edildi.

Bu yılın en erken turuncu alarmı

KNMI'nın açıklamasında güney bölgelerde sıcaklıkların bugün yer yer 38 santigrat dereceye ulaşabileceği belirtilerek, 2025 Haziran ayı sıcaklık değerlerinin son 124 yıldaki en yüksek ikinci sıcaklık değerleri olduğu bilgisi verildi.

Ülkede 16,2 derece olan haziran ayları sıcaklık ortalamasının bu yıl 18,3 dereceye ulaştığı bildirildi.

Hollanda'da 2018, 2019, 2020 ve 2022 yıllarında da hava sıcaklıkları dolayısıyla "turuncu alarm" verildiği belirtilen açıklamada, yılın en erken turuncu alarmının 2022 yılında 19 Temmuz'da verildiğine dikkat çekildi.

35,7 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı

Hava durumu sitesi Weeronline'ın verilerine göre, ülkenin güneyindeki Gilze en Rijen bölgesinde sıcaklık öğle saatlerinde 35,7 derece olarak ölçüldü.

Bu değerin şimdiye kadar 1 Temmuz tarihlerinde ölçülen en yüksek sıcaklık değeri olduğu ifade edildi. Sıcaklığın gün içinde daha da artabileceği ve rekorun yeniden kırılabileceği belirtildi.

Hollandalılar parklara akın etti

Sıcaktan bunalan Hollandalılar parklar, açık alanlar ve havuzlara akın ederken, bazı ilkokulların öğleden sonra idari izinle eğitime ara verdiği görüldü.

Sıcak hava nedeniyle açık alanlardaki çalışmalar için 10.00-16.00 saatlerinde ara verilmesi önerildi, bazı firmalar çalışanlarını uzaktan çalışmaya yönlendirdi.

Hollanda'da temmuz başında verilen bu turuncu alarm, iklim değişikliğinin etkilerinin erken dönemde hissedilmeye başlandığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Selman Aksünger - Güncel
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