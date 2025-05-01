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Hollanda'da ABD'ye Güven Azaldı, Avrupa'nın Savunma Özerkliği Destekleniyor

Hollanda'da ABD'ye Güven Azaldı, Avrupa'nın Savunma Özerkliği Destekleniyor
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Hollanda vatandaşlarının çoğunluğu, ABD'yi küresel güvenlik için bir tehdit olarak görerek Avrupa'nın Washington'a olan bağımlılığını azaltmasını destekliyor. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 65'i ABD'nin güvenlik tehdidi olduğunu düşünüyor.

LAHEY, 1 Mayıs (Xinhua) -- Hollanda vatandaşlarının çoğunluğu, ABD'yi küresel güvenlik için bir tehdit olarak görüyor ve Avrupa'nın Washington'a olan bağımlılığını azaltmasını destekliyor.

Hollanda Atlantik Komisyonu ve Verian araştırma şirketinin salı günü açıkladığı yıllık NATO Destek Gözlemcisi anketine göre Hollandalı katılımcıların yüzde 88'i, Avrupa'nın daha özerk bir savunma stratejisi izlemesi ve NATO çerçevesinde ABD'ye olan bağımlılığını azaltması gerektiğine inanıyor.

ABD'nin güvenlik garantisi mi yoksa güvenlik tehdidi mi olduğu sorulduğunda katılımcıların yüzde 65'i ABD'yi dünya için daha çok bir tehdit olarak gördüklerini vurguladı.

Hollandalıların güvenilir bir müttefik olarak ABD'ye olan güveninde düşüş yaşandığını ve Washington'ın dünyada oynadığı role karşı giderek büyüyen bir güvensizlik hissedildiğini de ortaya koyan ankette, "ABD'nin, Avrupa'nın güvenliğine katkısı ve dünya çapındaki rolü konusunda güçlü şüpheler bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

Anket Hollanda halkının, Avrupa'nın kendi savunması için daha fazla sorumluluk alma potansiyeli konusunda iyimser olduğunu da ortaya koydu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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