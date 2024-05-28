Hollanda'da 4 Partili Koalisyon Hükümetinin Başbakan Adayı Belli Oldu

Hollanda'da kurulma hazırlıkları süren 4 partili koalisyon hükümetinin başbakan adayı Adalet ve Güvenlik Bakanlığı Genel Sekreteri Dick Schoof oldu.

Schoof, hükümet protokolünün hazırlanması için görevlendirilen Richard van Zwol ile başbakan adaylığına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Van Zwol, Schoof'un adaylığını "özel bir an" olarak nitelendirerek, koalisyonda olması beklenen dört parti liderinin de meclisteki gruplarının başında yer alacağını ve Schoof'un başbakan olarak meclis dışından seçileceğini ifade etti.

Koalisyon anlaşması ve hükümetin kurulması süreci sonlanana kadar, Schoof ile hareket edeceğini kaydeden Van Zwol, bakanlıkların paylaşılması dahil tüm sürecin 26 Haziran'da tamamlanmasını planladıklarını söyledi.

Schoof da adaylığının sürpriz olduğunu ve başbakanlık görevini yoğun şekilde düşündüğünü belirterek, "Böyle bir göreve davet edileceğimi hiç düşünmezdim." dedi.

İnsanların karşısına tam bir inançla çıktığını söyleyen Schoof, tüm Hollandalıların başbakanı olacağını kaydetti.

Daha önce Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumunun (NCTV) başında bulunan Schoof, o döneme ait soruları Hollanda meclisinde yapılan araştırmalara atıfta bulunarak geçiştirdi.

Hollanda'nın politik meselelerde soğukkanlılığını korumayı başarabildiğini kanıtlamış bir başbakana sahip olmasının önemli olduğunu söyleyen Schoof, iltica, göç ve geçim kolaylığı gibi konular üzerinde çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

Daha önce Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin (AIVD) başında bulunan ve Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumunda (NCTV) genel müdürlük görevini yürüten 67 yaşındaki Dick Schoof, 1 Mart 2020'den bu yana Adalet ve Güvenlik Bakanlığı Genel Sekreteri olarak görev yapıyor.

Göç ve Vatandaşlık Dairesinde (IND) de genel müdürlük yapan Schoof, İşçi Partisi (PvdA) üyeliğini bir süre önce iptal etti.

Koalisyon partilerinin liderleri Schoof'un adaylığını destekliyor

Kamu yayıncısı NOS'un haberinde, koalisyonda olması beklenen dört partinin liderinin de Schoof'un adaylığını desteklediği ifade edildi.

Haberde, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in Schoof'u "çok güçlü bir adam" olarak nitelendirdiği kaydedildi.

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) lideri Dilan Yeşilgöz-Zegerius'un Schoof için "Dördümüzün adayı ve tüm Hollanda halkının başbakanı." dediği aktarılan haberde, Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) lideri Pieter Omtzigt ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) lideri Caroline van der Plas'ın, Schoof'un deneyimine vurgu yaptığı belirtildi.

Hollanda'da "sağ koalisyon hükümetinin" kurulması tavsiye edilmişti

Ülkede 22 Kasım 2023'te yapılan erken genel seçimlerde yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan Wilders, 24 sandalye ile üçüncü sırayı alan Dilan Yeşilgöz liderliğindeki VVD, 20 sandalye ile dördüncü sıraya yerleşen Pieter Omtzigt liderliğindeki Yeni Sosyal Sözleşme Partisi NSC ve 7 sandalye ile altıncı sırayı alan Caroline van der Plas liderliğindeki BBB ile "sağ koalisyon" hükümeti kurmak istediğini açıklamıştı.

Seçimlerin ardından koalisyon olasılıklarını araştırmakla görevlendirilen eski içişleri bakanlarından Ronald Plasterk'in hazırladığı nihai raporda PVV, VVD, NSC ve BBB'nin bulunduğu dörtlü "sağ koalisyon hükümetinin" kurulması için görüşme ve araştırmalar yapılması tavsiye edilmişti.

PVV Milletvekili Martin Bosma, Aralık 2023'te yapılan gizli oylamayla Temsilciler Meclisi Başkanlığına seçilmişti.

Ocak ayında yaklaşık 6 yıl önce "İslami ifadelerin yasaklanması" başlığı altında parlamentoya sunduğu yasa teklifini geri çeken Wilders, yaklaşık iki ay önce ise merkez sağ ve aşırı sağ partilerin koalisyon kurmasını engellememek için başbakanlık talebinden vazgeçtiğini duyurmuştu.

"Sağ koalisyon" geçen hafta, seçimlerden yaklaşık 6 ay sonra ülke tarihinin en sert iltica ve göç politikasını içeren hükümet protokolü üzerinde anlaştığını duyurmuştu.