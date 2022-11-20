Hollanda'da 35. Pan Amsterdam Kapılarını Açtı Güncel Haberler AMSTERDAM, 20 Kasım (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki RAI Fuar Merkezinde, 35. PAN Amsterdam'ın basın tanıtımı sırasında sanat eserlerine bakan bir ziyaretçi, 19 Kasım 2022. 35. PAN Amsterdam 20-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştiriliyor. AMSTERDAM, 20 Kasım (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki RAI Fuar Merkezinde, 35. PAN Amsterdam'ın basın tanıtımı sırasında sanat eserlerine bakan bir ziyaretçi, 19 Kasım 2022. 35. PAN Amsterdam 20-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştiriliyor. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Hollanda Güncel Haberler

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