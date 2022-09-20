Hollanda'da 2021'de avukatların yarısı saldırıya uğradı

Hollanda Barolar Birliği (NOVA) tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, ülkedeki avukatların yarısı 2021'de saldırıya uğradı.

Hollanda Barolar Birliği (NOVA) tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, ülkedeki avukatların yarısı 2021'de saldırıya uğradı.

NOVA'nın bağımsız bir kuruluşa yaptırdığı araştırmada, ülkedeki avukatların yarısının 2021'de çoğunluğu müvekkillerinden olmak üzere saldırıya maruz kaldığı ortaya çıktı.

Bunların yüzde 41'i sözlü taciz, yüzde 34'ü gözdağı verme, yüzde 18'i tehdit etme ve yüzde 4'ü fiziksel saldırı şeklinde gerçekleşti.

NOVA'ya kayıtlı 18 bin avukattan yaklaşık 1100'ü arasında yapılan araştırmaya göre, saldırıya uğrayanların yüzde 20'si mesleği bırakmayı düşünürken yüzde 40'ı birden fazla kez saldırıya maruz kaldı.

Raporda, en fazla ceza ve icra avukatlarının saldırıya uğradığına dikkat çekildi.

Saldırıların yarıdan fazlasının avukatların kendi müvekkillerinden gelirken bazı durumlarda karşı taraf ya da üçüncü kişilerden de saldıranların bulunduğu bilgisi yer aldı.

NOVA Genel Konseyi üyesi Jeroen Soeteman, raporla ilgili yerel medyaya yaptığı açıklamada, bulguların "şoke edici" olduğunu fakat "sürpriz" olmadığını ifade etti.

Raporda, diğer meslek gruplarından politikayla uğraşanların yüzde 49, devlet memurlarının yüzde 33, gazetecilerin ise yüzde 82 oranında benzer saldırılara maruz kaldığı bilgisi yer aldı.