Hollanda'da 16'ncı Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi - Haberler

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Hollanda'da 16'ncı Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi

AA - Abdullah Aşıran - Güncel
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Hollanda'da 16'ncı Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi

Hollanda'da düzenlenen 16'ncı Türk Halk Oyunları Yarışması'nda Brüksel'den katılan "Dillere Destan" ekibi birinci oldu.

Hollanda'da düzenlenen 16'ncı Türk Halk Oyunları Yarışması'nda Brüksel'den katılan "Dillere Destan" ekibi birinci oldu.

Türk Halk Oyunları Vakfınca, Rotterdam kentinde düzenlenen yarışmaya, Hollanda'nın farklı kentlerinin yanı sıra Almanya'dan ve Belçika'dan da halk oyunu ekipleri katıldı.

Etkinlikte 5 ekip, Anadolu'nun farklı bölgelerine ait halk oyunları sergiledi.

Yarışmada ayrıca, çocuk halk oyunları ekipleri de sahne aldı.

Yarışmanın birincisi, Belçika'nın Brüksel kentinden "Dillere Destan" ekibi olurken Almanya'nın Stuttgart kentinden yarışmaya katılan "Bem Halk Oyunları" ekibi ikinci, Amsterdam'dan "Tuğra" ekibi ise üçüncü oldu.

AA / Abdullah Aşıran - Güncel

Hollanda Brüksel Destan Türk Güncel Haberler

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