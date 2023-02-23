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Hollanda'da 10 yaşındaki Ali Cem, pet şişelerle depremzedeler için 2 bin avro topladı

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Hollanda'da 10 yaşındaki Ali Cem, pet şişelerle depremzedeler için 2 bin avro topladı

Hollanda'da yaşayan 10 yaşındaki Ali Cem, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, çevresindeki kişilerden pet şişeleri toplayıp geri dönüşüm kapsamında markete vererek depremzedeler için 2 bin avro biriktirdi.

Hollanda'da yaşayan 10 yaşındaki Ali Cem, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, çevresindeki kişilerden pet şişeleri toplayıp geri dönüşüm kapsamında markete vererek depremzedeler için 2 bin avro biriktirdi.

Türkiye'nin Deventer Başkonsolosluğunun sosyal medya hesabında, Başkonsolos Muammer Hakan Cengiz'in 10 yaşındaki Ali Cem'i ziyaret ederek yaptığı yardımdan dolayı hediye verdiği fotoğraf paylaşıldı.

Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın da Zutphen kentinde yaşayan Cem'i ve ailesini arayarak teşekkür ettiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"10 yaşındaki Ali Cem, depremin yaralarını sarmaya yardım için kendi çabasıyla ablası ve arkadaşlarının desteğiyle plastik şişeleri toplayıp 2 bin avro biriktirdi, bu zorlu dönemde, Zutphen'den bize güç ve umut verdi. Yaşı küçük ama kalbi büyük. Teşekkürler sevgili Ali Cem."

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Hollanda Ali Cem Güncel Haberler

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