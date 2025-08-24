Hollanda Büyükelçisi Wijnands, Boğaziçi Yüzme Yarışı'na Çocuklarıyla Katıldı

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, üçüncü kez kulaç attığı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na ilk kez çocuklarıyla katıldığını belirterek, "Bunun bir aile geleneği haline gelmesini umuyorum." dedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Büyükelçi Wijnands ve çocukları, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sabah saatlerinde Kanlıca'dan başlayan ve Kuruçeşme'ye kadar uzanan 6,5 kilometrelik parkurda mücadele eden Wijnands, yarış sonrası yaptığı açıklamada, Boğaziçi'nde yüzmenin eşsiz bir deneyim olduğunu söyledi.

Wijnands, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na ilk kez Türkiye'de göreve atandıktan kısa süre sonra, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve etkilenenler için bağış toplamak amacıyla katıldığını anlattı.

İkinci katılımının da Türkiye- Hollanda diplomatik ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle olduğunu dile getiren Wijnands, "Bu, üçüncü katılışım ve bu sefer Hollanda'dan gelen üç çocuğumla katılıyorum." dedi.

Wijnands, çocuklarının bu yarışmaya ilk kez katıldıklarına dikkati çekerek, "Hepimiz, sporu ve bu kadar farklı milletten insanın bir araya geldiği bu büyük kutlamanın bir parçası olmayı seviyoruz. Bunu birlikte yapmak, gerçekten büyük bir onur ve zevk." ifadelerini kullandı.

"İstanbul Boğazı'nda kulaç atmak bir ayrıcalık"

Yüzmenin kendisi için özel anlamının bulunduğunu vurgulayan Wijnands, "Yüzmek, benim için özgürlüktür. Özellikle Boğaz'da veya Türkiye'nin güzel denizlerinde kulaç attığımda kendimi özgür ve mutlu hissediyorum." diye konuştu.

Wijnands, İstanbul Boğazı'nda kulaç atmanın bir "ayrıcalık" olduğunu ifade ederek, "Burası dünyanın en yoğun deniz yollarından biri ve burayı biz yüzücülerin katılması için yılda bir kez deniz trafiğine kapatıyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki görevine atanacağını öğrendiği andan beri bu yarışmaya katılmak istediğini belirten Wijnands, "Bu etkinliği düzenleyen ve böylesine harika bir şekilde gerçekleştiren Türk Olimpiyat Komitesine çok minnettarım." dedi.

"Depremzedelere yardım için kulaç atmak, beni derinden etkiledi"

Wijnands, yarışa ilk katılışının ardındaki motivasyonun Türkiye'de göreve başladıktan kısa süre sonra meydana gelen büyük depremden etkilenenlere destek vermek olduğunu dile getirdi.

Deprem bölgesinde yaşanan yıkımı gözleriyle gördüğünü anlatan Wijnands, "Böylece hükümetimi mağdurlara yardım etmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya teşvik edebildim." dedi.

Wijnands, Hollandalıların deprem sonrasında Türkiye ile çok güçlü dayanışma sergilediklerini belirterek, "Ben de yüzerek küçük de olsa kendi katkımı sunmak istedim. Depremzedelere yardım için kulaç atmak, beni derinden etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışa ilk kez katılan Wijnands'ın çocukları da deneyimlerini paylaştı

Büyükelçi Wijnands'ın oğlu Arthur Wijnands, oldukça sportif bir aile olduklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Birlikte birçok etkinlik yapıyoruz. Bu, kesinlikle en özel etkinliklerden biriydi hatta 'Şimdiye kadar yaptığımız en özel etkinlikti.' diyebilirim. Dünyada kıtalararası yüzme yarışı açısından çok fazla örneğin olduğunu sanmıyorum. Her saniyesinden çok keyif aldım."

Büyükelçi Wijnands'ın kızı Claire Wijnands da etkinliği "inanılmaz" olarak nitelendirdi.

Claire Wijnands, yarış süresince tüm katılımcıların ve izleyicilerin desteğini hissetmenin ve bu heyecanı paylaşmanın her anı unutulmaz kıldığını belirterek, gelecekte de bu yarışa yeniden katılmak istediğini söyledi.

Büyükelçi Wijnands'ın oğlu Sebastiaan Wijnands da yarışı Asya kıtasında başlayıp Avrupa'da bitirdiklerine işaret ederek, "Bunu hala çok ilginç buluyorum. Köprünün altında yüzerken birkaç saniye yukarı baktım ve bu yapıların boyutunu fark ettim, yanımda kız kardeşimi ve erkek kardeşimi gördüm. Bu, eşsiz bir deneyim. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım." dedi.

İlk organizasyon 1989'da düzenlendi

Organizasyon, TMOK tarafından ilk defa 23 Temmuz 1989'da Uluslararası Olimpiyat Komitesinin desteği ve 68 yüzücünün katılımıyla düzenlenmişti.

Yarışı tamamlayan yüzücülerin 2010'dan beri "Kıtalararası Yüzücü" sertifikasıyla ödüllendirildiği Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 2016'da Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından "Yılın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" olarak seçilmiş, 2019'da "Dünyanın En İyi 100 Açık Su Yüzme Yarışı" listesinde birinciliği elde etmişti.