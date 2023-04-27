Hollanda Büyükelçiliği, Lale Eğitim ve Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi

KAHRAMANMARAŞ - Hollanda Krallığı Büyükelçiliği, Hollanda Ulusal Gününü Kahramanmaraş'ta Lale Eğitim ve Yaşam Merkezi'ni açarak kutladı.

Hollanda Krallığı Büyükelçisi Joep Wijnands, Kahramanmaraş'ta Lale Eğitim ve Yaşam Merkezi'nin resmi açılışını Hollanda'nın ulusal gününde açılışını gerçekleştirdi. Hollanda Krallığı'nın Türkiye Büyükelçiliği, Şubat ayında meydana gelen depremlerde yaralanan vatandaşlarla dayanışma amacıyla, ulusal günü (Kral Günü) Kahramanmaraş'taki depremzedelerle birlikte geçirme kararı aldı. Hollanda, depremlerden önce Kahramanmaraş'ta düzenlenecek EXPO'ya çeşitli etkinliklerle katılmayı planlamıştı. Şu anda evleri yıkılan 6 binden fazla depremzede, Expo alanının yanındaki geçici barınma tesislerinde yaşıyor. Bu merkez, EXPO alanında yaşayan çocuk ve kadınların dinlenmeleri için bir ortam sağlayacak ve eğitimden geri kalmış gençlere yardım sunacak.

EXPO alanında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hollanda Krallığı Büyükelçisi Joep Wijnands, Hollanda ulusal gününü Ankara'da değil Kahramanmaraş'ta kutlamayı seçtiklerini belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bugün Hollanda'nın ulusal günü biz Hollanda olarak her zaman ki etkinliklerle kutlamak yerine özellikle Kahramanmaraş'ta depremzedelerle dayanışma halinde onurlandırmayı tasarladık bu sene. Hollanda hem hükümet olarak hem de vatandaşlarıyla birlikte depremzedelerle ciddi bir dayanışma gösterdi. Arama- kurtarma çalışmalarından başlayarak dayanışma etkinliklerine kadar. Ben ilk defa gelmiyorum Kahramanmaraş'a bölgeyi tanıyorum. Bugün burada EXPO yerleşkesinin içerisinde özellikle çocuklar ve aileleri için bir yaşam merkezi açıyoruz. Biz ulusal günümüzü Ankara'da değil, Kahramanmaraş'ta kutlamak istedik. Bu açılışla birlikte düzenlemeyi uygun gördük"