Hollanda, BM ile DEAŞ üyeleri hakkında bilgi paylaşımı mutabakatı yaptı

Hollanda Adalet Bakanlığı ile Birleşmiş Miletler (BM) arasında terör örgütü DEAŞ üyeleri ve savaş suçluları hakkında soruşturmalarda kullanılmak üzere bilgi ve delil paylaşımı amacıyla mutabakatı yapıldığı duyuruldu.

Hollanda Adalet Bakanlığı ile Birleşmiş Miletler (BM) arasında terör örgütü DEAŞ üyeleri ve savaş suçluları hakkında soruşturmalarda kullanılmak üzere bilgi ve delil paylaşımı amacıyla mutabakatı yapıldığı duyuruldu.

Hollanda Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ üyeleri ve savaş suçluları hakkındaki bilgi paylaşımı mutabakatının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in özel danışmanı Christian Ritscher ile Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius arasında imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, mutabakat kapsamında BM'nin kurduğu, Irak'taki DEAŞ Suçlarının Cezalandırılması için Araştırma Ekibi (UNITAD) ile Hollanda arasında bilgi belge ve delil paylaşımı yapılacağı ve bunun terör örgütü üyelerinin cezalandırılma ihtimalini artıracağı kaydedildi.

Bakan Yeşilgöz-Zegerius'un, "Terör suçları ve uluslararası suçlar cezasız kalmamalı. Bilerek ve isteyerek ülkemizden giderek özgürlüğümüzü yok etmeye çalışan bir yapıya katılanlar ve orada çok ciddi uluslararası suçlar işledikten sonra ülkemize iltica edenlerin cezadan kaçamamaları gerekir. Hollanda Savcılığı ve UNITAD arasındaki yoğun işbirliği bizi adalet arzumuza bir adım daha yaklaştıracak." şeklindeki sözlerine yer verilen açıklamada, DEAŞ üyeleri ve savaş suçlularının yargılanmasının Hollanda için büyük öncelik arz ettiği vurgulandı.

Mutabakat metninin Yeşilgöz-Zegerius'un Mayıs 2022'de Irak'ta UNITAD ziyaretinde görüşüldüğü aktarılan açıklamada, mutabakat sayesinde Hollanda adli makamlarının DEAŞ ve savaş suçluları hakkındaki bilgi paylaşımını daha kolay ve mevzuata uygun hale getirdiği ifade edildi.

Irak'ın 9 Ağustos 2017'de BM'ye DEAŞ üyelerinin yargılanması için yardım ve işbirliği çağrısının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 31 Mayıs 2018'de DEAŞ Suçlarının Cezalandırılması için Araştırma Ekibi (UNITAD) kurmuş ve Alman Savcı Christian Ritscher'i özel danışmanı olarak BM ekibinin başına getirmişti.