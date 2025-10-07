Hollanda Bayraklı Kruvaziyer Alanya'ya 1878 Yolcu Getirdi

Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesine yanaşan 'Oosterdam' isimli kruvaziyer, 1878 yolcu ile sabah saatlerinde Alanya Limanı'na ulaştı. Yolcular, Alanya'da ören yerlerini gezdi ve alışveriş yaptı.

Antalya'nın Alanya ilçesine Hollanda bayraklı "Oosterdam" isimli kruvaziyer 1878 yolcu getirdi.

Limasol'dan hareket eden 285 metre uzunluğundaki gemi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide, ABD'li 1878 yolcu ve 783 personelin bulunduğu belirtildi.

İşlemlerin ardından limandan ayrılan turistler ören yerlerini gezdi, alışveriş yaptı.

Akşam saatlerinde demir alacak geminin sonraki durağının Rodos Adası olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
