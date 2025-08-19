Hollanda Başbakanı Schoof'tan Putin-Zelenskiy Görüşmesi Hakkında Değerlendirme

Hollanda'nın geçici hükümeti Başbakanı Dick Schoof, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında er ya da geç bir görüşme yapılması gerektiğini belirterek, "Putin'in kalıcı barışa, Rus saldırganlığının sona ermesine ve Rusya'nın Ukrayna halkına yönelik şiddetini bitirmeye gerçekten bağlı olduğunu göstermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Başbakan Schoof, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderlerin katılımıyla dün gece Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmelerin ardından, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan Ukrayna-Rusya ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Zelenskiy arasında ateşkes görüşmelerinin yapılmasının zaruri olduğunun altını çizen Schoof, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna politikasına ilişkin açık ittifakının önemli olduğunu vurguladı.

ABD'nin bölgenin geleceğindeki güvenlik garantilerine dahil olmasının önemine dikkati çeken Schoof, "Putin'in kalıcı barışa, Rus saldırganlığının sona ermesine ve Rusya'nın Ukrayna halkına yönelik şiddetini bitirmeye gerçekten bağlı olduğunu göstermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Schoof, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların azalmadan sürdüreceğini dile getirerek, "Hollanda ve diğer Avrupa ülkeleri, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığına karşı kendini savunmaya devam edebilmesi için sarsılmaz desteğini sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya verilen yardımın Hollanda'yı mali açıdan zorluğa sokmadığını aktaran Schoof, Ukrayna'nın desteklenmesinin Avrupa'nın güvenliği ve dolayısıyla Hollanda'nın güvenliği açısından gerekli olduğunu kaydetti.

Putin-Zelenskiy görüşmesi

Schoof, nihai olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin kendi halkına karşı sorumluluk taşıyarak Putin ile görüşmeleri nasıl yürüteceğine kendisinin karar vereceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şekilde önümüzdeki günlerde barışa daha da yaklaşacağımızı umuyorum. Bu baskı birçok yaptırımla olabilir, aynı zamanda Ukrayna'yı siyasi, askeri ve mali olarak desteklemeye devam etmemizle de mümkün."

Washington görüşmeleri

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.

Bunun üzerine AB Konseyi Başkanı Costa, durum değerlendirmesi yapmak için AB liderlerini videokonferans yöntemiyle bir araya getirmişti.