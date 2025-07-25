Hollanda Başbakanı Schoof'tan Netanyahu'ya Gazze Uyarısı

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "farklı bir yol izlemesi" ve Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına izin vermesi gerektiğini bildirdi.

Schoof, yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda'da "Gazze'deki felaket düzeyindeki durumun" oluşturduğu endişeleri, huzursuzluğu ve öfkeyi anladığını kaydetti.

Açıklamasında Netanyahu'nun "farklı bir yol izlemesi" ve Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına izin vermesi gerektiğine değinen Schoof, İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca Gazze'ye insani yardım ulaştırmakla yükümlü olduğuna dikkati çekerek, "Gazze'deki halkın insani yardıma derhal, engelsiz ve güvenli şekilde erişebilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Schoof, "Hükümet, Hollanda'nın en etkili şekilde nasıl hareket edebileceğini ve Avrupalı ortaklarla birlikte bu korkunç durumu iyileştirmek için nasıl baskıyı artırabileceğini sürekli olarak değerlendiriyor." açıklamasında bulundu.