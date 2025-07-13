Hollanda Başbakanı Schoof'tan ABD'nin AB Mallarına Yüksek Vergi Uygulamasına Tepki

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Hollanda Başbakanı Dick Schoof, ABD'nin AB mallarına yüzde 30 gümrük vergisi uygulama kararını endişeyle karşıladı. Schoof, ABD ile bir çözüm bulmak için Avrupa'nın birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

LAHEY, 13 Temmuz (Xinhua) -- Hollanda Başbakanı Dick Schoof, ABD'nin Avrupa Birliği mallarına yönelik yüksek ithalat vergisi uygulama kararını endişeyle karşıladıklarını söyledi.

Schoof cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD'nin AB'den ithal edilen mallara yüzde 30 gümrük vergisi getireceğini duyurması endişe verici. Bu, ileriye dönük bir çözüm yolu değil" ifadelerini kullandı.

Schoof, "Avrupa Komisyonu, tam desteğimizden emin olabilir. AB olarak ABD ile her iki tarafa da fayda sağlayacak bir sonuca ulaşmak üzere birlik ve kararlılıkla hareket etmeliyiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump 1 Ağustos'tan itibaren AB ürünlerine yüzde 30 ithalat vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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