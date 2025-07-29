Hollanda Başbakanı Schoof: İsrail'e Karşı Önlemler Alabiliriz

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Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmaması durumunda İsrail'e karşı önlemler alabileceklerini duyurdu. Schoof, Avrupa Birliği ile birlikte Gazze'deki insani durumu iyileştirme çabalarına vurgu yaptı.

LAHEY, 29 Temmuz (Xinhua) -- Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasına yönelik anlaşmaların uygulanmaması halinde hükümetin İsrail'e karşı önlem alabileceğini söyledi.

Schoof, Gazze'de kötüleşen insani durumu görüşmek üzere, yaz tatili döneminde Hollanda Başbakan Yardımcısı Sophie Hermans, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ve Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans'ın da yer aldığı bir acil durum toplantısı düzenledi.

Schoof, pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Amacımız çok net. Gazze'deki insanların insani yardıma derhal, engelsiz ve güvenli şekilde erişebilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bu ayın başlarında Avrupa Birliği, Gazze Şeridi'ne insani yardım erişimini artırmayı hedefleyen bir anlaşma için İsrail'le uzlaşmaya varmıştı. AB üye ülkeleri, söz konusu anlaşmayı salı günü gözden geçirecek. İsrail'in taahhütlerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi durumunda, AB düzeyinde ek önlemler gündeme gelebilecek.

Schoof, gerekirse tek taraflı adımlar atmaya da hazır olduklarını belirtti.

"Baskıyı artırmak için ulusal önlemleri de değerlendiriyoruz" diyen Schoof, bu mesajı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde doğrudan ilettiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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