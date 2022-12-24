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Hollanda Başbakanı Rutte: "Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan"

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Hollanda Başbakanı Rutte: 'Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan'

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabaların takdire şayan olduğunu söyledi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabaların takdire şayan olduğunu söyledi.

Rutte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başbakan Rutte, paylaşımında şunları kaydetti:

"Erdoğan ile konuştum. Savaş zamanlarında yoğun temas olması güzel. Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan, küresel gıda güvenliği için çok önemli. Ayrıca NATO içindeki işbirliği ve bölgedeki gelişmeler hakkında da konuştuk."

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Hollanda Türkiye Güncel Haberler

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