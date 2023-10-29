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Hollanda Başbakanı Rutte: "(Netanyahu'ya) Gazze'ye acilen yardım ulaşmasının gerekliliğini vurguladım. Çok sayıda masum sivilin ölümünü önlemek için...

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Hollanda Başbakanı Rutte: "(Netanyahu'ya) Gazze'ye acilen yardım ulaşmasının gerekliliğini vurguladım. Çok sayıda masum sivilin ölümünü önlemek için askeri harekatta itidal gerek."

Hollanda Başbakanı Rutte: "(Netanyahu'ya) Gazze'ye acilen yardım ulaşmasının gerekliliğini vurguladım. Çok sayıda masum sivilin ölümünü önlemek için askeri harekatta itidal gerek."

Kaynak: AA / Güncel

Hollanda Masum Gazze Güncel Haberler

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