Hollanda Başbakanı Rutte: "(Netanyahu'ya) Gazze'ye acilen yardım ulaşmasının gerekliliğini vurguladım. Çok sayıda masum sivilin ölümünü önlemek için...
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Hollanda Başbakanı Rutte: "(Netanyahu'ya) Gazze'ye acilen yardım ulaşmasının gerekliliğini vurguladım. Çok sayıda masum sivilin ölümünü önlemek için askeri harekatta itidal gerek."
Hollanda Başbakanı Rutte: "(Netanyahu'ya) Gazze'ye acilen yardım ulaşmasının gerekliliğini vurguladım. Çok sayıda masum sivilin ölümünü önlemek için askeri harekatta itidal gerek."
Kaynak: AA / Güncel