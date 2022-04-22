Hollanda Başbakanı Rutte: 'Erdoğan'ın Moskova ile Kiev arasındaki arabuluculukta özel rolü var'

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk konusunda özel rolü olduğunu söyledi.

Rutte, bakanlar kurulu sonrası düzenlediği basın toplantısında, birkaç hafta önce Türkiye'ye yaptığı ziyaretin devamı olarak Erdoğan ile bugün telefon görüşmesi yapmayı planladığını belirterek, "Kendisinin Moskova ile Kiev arasında arabuluculuk konusunda özel rolü var. Bunu yapan birkaç Batı dışı ittifaklarımızdan biridir. Diğerleri İsrail'den Naftali Bennett ve Hindistan'dan Narendra Modi. Türkiye'yi özel kılan, Rus saldırganlığını başkalarının aksine gerçekten kınamış olmasıdır." dedi.

Rutte, Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası ise sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'daki son gelişmeler ve Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk konusundaki kararlılığı hakkında konuştum." paylaşımında bulundu.

Hollanda'nın, Ukrayna'ya desteğini daha da yoğunlaştırmak için ortakları ve müttefikleri ile sürekli diyalog halinde olduklarını bildirdi.