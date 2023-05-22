Hollanda, AB'de karar almada oy birliğinden 'nitelikli çoğunluğa' geçişi destekliyor

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Avrupa Birliği (AB) içerisinde özellikle yaptırımlar gibi önemli konularda oy birliği yerine "nitelikli oy çokluğu" ile karar almayı desteklediklerini belirtti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Avrupa Birliği (AB) içerisinde özellikle yaptırımlar gibi önemli konularda oy birliği yerine "nitelikli oy çokluğu" ile karar almayı desteklediklerini belirtti.

Bakan Hoekstra, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AB, çok sayıda uluslararası zorlukla karşılaşıyor. Bu sebeple, yaptırımlar ve insan hakları gibi AB dış ve güvenlik politikası konularında, daha hızlı ve etkili karar almak önemli." ifadesini kullandı.

Hoekstra açıklamasında, söz konusu konularda hızlı ve etkili harekete geçebilmek için oy birliği yerine "nitelikli çoğunlukla" karar alınması gerektiğini savunarak, "AB dış politikasına ilişkin kararların nitelikli çoğunlukla alınmasını desteklemekten ve bunun için kurulan 'dost ülkeler grubu'nun parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hoekstra, söz konusu grubu kurmasından dolayı Alman mevkidaşı Annalena Baerbock'a teşekkür etti.

AB içerisinde özellikle dış ilişkiler alanında kararları oy birliği yerine nitelikli çoğunlukla alma fikri yıllardır tartışılıyor.

Fikir en son, Macaristan'ın Rusya'ya yönelik yaptırımların bazı kısımlarına karşı çıkması nedeniyle Eylül 2022'de yeniden gündeme gelirken, AB içerisindeki daha az nüfuzlu Çekya, Romanya, Slovakya gibi ülkeler bu değişikliğe kendi çıkarlarını gölgeleyeceği gerekçesiyle sıcak bakmıyor.