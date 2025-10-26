Haberler

Hol Kampı'ndan Suriyeli Ailelerin Tahliyesi Başladı

Güncelleme:
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı'ndan terör örgütü DEAŞ'ın çatışmalarından kaçan Suriyeli aileler, Şam yönetimi koordinasyonuyla tahliye edilmeye başlandı. Üçüncü konvoyda 38 kadın ve 16 çocuk yer aldı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG'nin işgalindeki Hol Kampı'nda kalan ve terör örgütü DEAŞ'ın çatışmalarından kaçan Suriyeli aileler, Şam yönetiminin koordinasyonuyla kamptan çıkarılarak ülkenin kuzeybatısına tahliye edildi.

İstikrar Destek Birimi İcra Direktörü Münzir el-Sellal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Haziran 2025'te başlayan ilk tahliyenin ardından Hol kampından çıkan ve "Umut 3" adı verilen üçüncü konvoyun Halep ilinde karşılandığını aktardı.

Sellal, söz konusu girişimin kampta kalan Suriyeli sivillerin ailelerine kavuşması açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bu konvoyla Hol Kampı'nda kalan sivilleri, Suriye'nin çeşitli illerindeki ailelerine ulaştırıyoruz. Konvoyda, Humus, İdlib ve Dera illerinden 38 kadın ve 16 çocuk bulunuyor." dedi.

Kampın hassas koşullarına rağmen tahliye sürecini mümkün olduğunca hızlandırmaya çalıştıklarını kaydeden Sellal, "Bu ailelerin kamptan çıkıp kendi ailelerine kavuşmaları ve Suriye toplumuna yeniden entegre olmaları hem insani bir zorunluluk hem de ulusal bir önceliktir." ifadesini kullandı.

Sellal, sürecin sorunsuz ilerlemesi için birçok kurumun koordineli şekilde çalıştığını belirterek, kampta hala 13 ila 14 bin kişinin bulunduğunu ve bu kişilerin çoğunun Suriye'nin kuzeydoğusu dışındaki bölgelerden gelen aileler olduğunu ifade etti.

İstikrar Destek Birimi, Şam yönetimiyle koordineli olarak Hol Kampı'ndan ilk tahliye konvoyunu 16 Haziran 2025 tarihinde çıkarmıştı.

