Japonya'da Rekor Kar Yağışı: 2.000'den Fazla Kişi Havalimanında Mahsur Kaldı

Güncelleme:
Japonya'nın Hokkaido eyaletinde rekor düzeydekar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. 2.000'den fazla yolcu New Chitose Havalimanı'nda mahsur kaldı ve 90'dan fazla uçuş iptal edildi. Ayrıca, demiryolu ulaşımı da ciddi şekilde aksadı.

TOKYO, 27 Ocak (Xinhua) -- Rekor düzeydeki kar yağışı, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde ulaşımı felç etti. 2.000'den fazla kişi pazartesi gecesinden salı gününe kadar New Chitose Havalimanı'nda mahsur kaldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi günü havalimanındaki 90'dan fazla uçuş iptal edilirken, yetkililer yolcuların konaklamasını sağlamak amacıyla terminalin bir bölümünü gece boyunca açık tuttu.

Olumsuz hava koşullarından demiryolu ulaşımı da ciddi şekilde etkilenirken, yerel işletmeciler salı günü 170'ten fazla tren seferinin askıya alındığını, Hakodate ve Asahikawa hatlarındaki bazı seferlerin ise yakın zamanda normale dönmesinin öngörülmediğini bildirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı verilerine göre, şiddetli kar yağışının etkisi altındaki Hokkaido eyaletinin başkenti Sapporo'da, pazartesi saat 22.00 itibarıyla son 48 saatteki kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı. Bu seviye, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1999'dan bu yana kaydedilen en yüksek değer oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
