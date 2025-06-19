Hokkaido açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem

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Japonya'nın Hokkaido eyaleti açıklarında yerel saatle 08.08'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ölü ya da yaralı bildirilmedi. Depremin derinliği oldukça sığ olarak kaydedildi.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Hokkaido'nun güneydoğusundaki Nemuro Yarımadası açıklarında yerel saatle 08.08'de deprem oldu.

6,1 büyüklüğündeki deprem, oldukça sığ derinlikte kaydedildi.

Devlet televizyonu NHK'ye göre, sarsıntı sonrası ölü ya da yaralı bildirilmedi.

Ajans, depremin Hokkaido'nun doğu Pasifik kıyısındaki gelgit seviyelerini 20 santimetreden daha az etkileyebileceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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